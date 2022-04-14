SBL／瓊斯飆40分平紀錄 「最強老三」裕隆扳倒龍頭台銀
第19季SBL例行賽邁入倒數3周賽程，在季後賽門票已經底定的情況下，4支晉級球隊仍在為了季後賽對戰進行卡位，其中在洋將大限前找來夏普（Walter Sharpe）回鍋的裕隆隊近況極佳，在今天以85：74扳倒龍頭台銀隊後，成為今年季後賽各隊都不想碰上的「最強老三」。
SBL本賽季季後賽取4隊晉級，在璞園隊戰績大幅落後其他球隊的情況下，已經確定由台銀、台啤、裕隆與九太拿下，不過季後賽對戰組合仍有可能改變，讓各隊在季末這段時間仍是繃緊神經。
其中裕隆在今年洋將大限前找來35歲的老將夏普回鍋後，近6場比賽拿下5勝，儘管距離前兩名的台銀、台啤仍有段差距，但也打出「最強老三」氣勢，在今天出戰龍頭台銀的比賽中，裕隆又在上半場靠著雙洋將瓊斯（Torren Jones）、夏普以及盧家兄弟盧冠良、盧冠軒聯手開砲，取得8分領先。
下半場裕隆一度將領先擴大到雙位數，儘管台銀第四節也在蓮恩（Ishmael Lane）領軍下急起直追，但仍是難以擋下瓊斯的禁區破壞力，讓他個人得分來到個人籃球生涯新高的40分，追平台啤巴克利（Kentrell Barkley）的本季單場得分紀錄，最終裕隆也以11分差距勝出。
裕隆瓊斯今天攻下40分、14籃板、4阻攻，夏普則有14分、9籃板、5助攻、4抄截，台銀則是以蓮恩19分、15籃板表現最佳。
對於近期與裕隆交手輸多贏少，台銀總教練陳國維坦言，在目前晉級季後賽的幾支球隊中，與裕隆的對戰確實較為難纏，他們也期待能夠爭取隊史首度的例行賽龍頭寶座，來避免在季後賽對上「最強老三」。
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