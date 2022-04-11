PLG／確診者懂看！國王加強清消、賽程如常

暫居PLG龍頭的新北國王隊今天公告，中央疫情指揮中心公佈4月2日下午4點到晚上8點間，新莊體育館出現確診者足跡，當天體育館正在進行新北國王與高雄鋼鐵人的例行賽賽事，球團已加強清消，本周末主場賽事仍正常舉行。

國王球團表示，與新北市政府密切聯絡並已確認相關完整資訊，今天早上進行並完成新莊體育館全館消毒作業，目前球隊全體隊職員也已經完成快篩，全員皆呈現陰性反應，日後也將持續追蹤健康狀況，同步針對入場全體球迷發送細胞簡訊。

國王球團特別向當天進場的觀賽球迷提醒，務必進行篩檢與自我健康檢測，自足跡重疊日隔天開始進行為期10天的自我健康檢測，期間仍可以正常上班上課，但應全程佩戴口罩並早晚量測體溫，注意自身健康狀況，也可到各居住地社區篩檢站做免費篩檢。

期間球迷若有「發燒、上呼吸道、腹瀉、嗅味覺異常」等症狀，請勿搭乘大眾運輸工具，並配戴醫用口罩儘速到指定的社區採檢院所就醫。

國王表示，經過與相關單位討論，目前16日和17日的主場賽事正常舉行，但「場內禁止飲食」，請進場球迷務必落實實聯制、加強手部消毒，工作人員及場內人員請全程戴口罩。