JHBL／全勝封王！金華奪隊史第6冠

9年前的JHBL男甲冠軍戰戲碼，今天在110學年最終戰再度上演，勝家也和9年前相同，金華國中在蔡昇峰、傅雋堯裡外聯手下，以97：81力退埔里國中，以全勝之姿迎接隊史第6冠。

這是金華第9度闖冠軍戰，半場僅以48：46領先；金華第三節一度領先兩位數，埔里三節打完再追到65：60，但傅雋堯第四節籃下打進、蔡昇峰快攻得手，金華單節狂轟32分，甩開埔里糾纏，最終就以16分差距寫下「全勝封王」紀錄。

金華教頭吳正杰提到，對手埔里發揮出色，「他們真的打得很好，但我們能用的更多，第四節他們體力下降才拉開，我們是贏在板凳深度。」

金華今天12人上場、10人有得分，獲得全隊最高19分的蔡昇峰獲得MVP，他說：「我們12人都能打，這座獎是大家的！」金華去年連8強都沒打進，蔡昇峰透露複賽遭淘汰後哭了許久，當時就誓言「明年一定要拿冠軍」，很高興完成重返榮耀目標。

吳正杰提到，隊史第6冠自己很「平常心」，他說：「學生籃球變數大，這才是籃球好看的地方。」他形容自己更像「教育家」而非「教練」，這幾年改變訓練方式，周末不練球，「站在教育立場，不用過度訓練，一周只練17個小時拿冠軍，這才是這座冠軍我想證明的事情。」

埔里82學年和101學年度闖冠軍戰都飲恨，第三度挑戰金盃雖有田亞脩22分領軍，離隊史首冠仍差一步。

【中央社台北10日電】

JHBL國中籃球甲級聯賽男子組金華國中上季跌出8強賽外，本季從資格賽出發，今天在決賽發揮身高優勢及隊員傅雋堯、蔡昇峰聯手，以97比81擊敗埔里國中，以全勝之姿奪第6冠。

110學年度JHBL國中籃球甲級聯賽男子組決賽晚間在板橋體育館登場，由傳統勁旅金華國中迎戰挑戰隊史首冠的埔里國中，而金華則是要尋求繼93、100、101、103、106學年度後的隊史第6冠。

金華歷年曾培養不少籃球好手，埔里國中近年來也有部分畢業的校友相繼站上職籃舞台，例如林俊吉、田浩、林仕軒，其中埔里101學年度曾由林俊吉領軍與金華爭冠，兩隊今年再度在決賽狹路相逢。

金華陣中超過一半的球員超過180公分，其中「台俄混血」中鋒、身高192公分的傅雋堯則是球隊仰賴的重要禁區戰力，埔里今天則展現速度優勢，兩隊前3節互有領先，而金華失誤過多，也成為決賽戰況一度陷入膠著的關鍵。

金華決勝節靠著傅雋堯繼續展現禁區宰制力，加上蔡昇峰挹注火力，將比分拉開至雙位數，而埔里因體能下滑，加上長人古惠元陷入犯規麻煩，並在倒數不到1分鐘時5犯離場，最終由金華以16分差勝出，抱走隊史第6座冠軍，埔里無緣隊史首冠。

金華此役以蔡昇峰表現最佳，拿下19分、13籃板，傅雋堯除了與周佑承同樣各得16分外，還抓下16籃板。

另外，女生組冠軍隊同樣來自台北市，民族國中以67比63擊退台南市永仁高中國中部，完成2連霸。