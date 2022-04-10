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PLG／攻城獅連奪5勝創隊史首次 冷氣故障球迷熱情難招架

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
攻城獅連奪5勝讓現場球迷嗨翻，楊文科喊話勉勵盼抱回總冠軍。圖／縣府提供
攻城獅連奪5勝讓現場球迷嗨翻，楊文科喊話勉勵盼抱回總冠軍。圖／縣府提供

新竹街口攻城獅今天下午在主場新竹體育館，對上台北富邦勇士，賽中洋將辛巴以實力碾壓，個人就貢獻34分，讓攻城獅最終以98分擊敗勇士，更創隊史目前最長連勝紀錄，目前戰績已14勝暫居聯盟第2，有望劍指總冠軍，讓新竹球迷都非常期待。

今天下午的比賽現場同樣湧進千人，攻城獅靠主場優勢，從比賽開始後便一路氣勢如虹，不斷阻擋勇士進攻，雙方比賽在一開始便拉開差距，尤其攻城獅隊靠著辛巴，更是接連取得籃板。

原本副總統賴清德要來現場觀賽，不過卻在前一天臨時取消行程，就連陪同觀賽的縣長楊文科也一併取消，就被揣測是因疫情考量，所以才會突然無法到場，不過球員表現並未因此受到影響，兩隊隊員仍全力發揮。

攻城獅更靠主場優勢，在球迷加油聲下不斷奪分，讓客場勇士「壓力山大」，勇士洋將瓊斯罰球7投更僅1中，全隊罰球命中率不到一半，也被視為是吞敗主因，最終98比91由攻城獅獲勝，已是連續第5勝。

現場還發生意外插曲，在第三節時球場冷氣疑似忽然停擺，導致現場室內溫度不斷飆高，更有球迷受不了高溫，向安西教練、體育館喊話希望盡快修復，更自嘲「否則千名球迷的熱情實在令人難以招架」。

攻城獅 富邦勇士

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