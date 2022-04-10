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T1聯盟／又一隊人事地震 雲豹王志群請辭蘇翊傑暫代教頭

聯合新聞網 / 綜合報導
王志群。 桃園雲豹提供
王志群。 桃園雲豹提供

桃園雲豹職業籃球隊今天宣布，總教練王志群因戰績不理想扛起責任，決定主動請辭，本季剩餘賽事將由總經理蘇翊傑暫代總教練職務，原球探顧問劉嘉發轉任技術顧問，蘇翊傑說：「志群總教練幫助球團組成球隊，並帶給年輕球員許多職業球賽必須建立起的觀念，居功厥偉，球團雖強力慰留，但仍尊重他離去決定。」

王志群去年接受雲豹邀請，辭去平穩的師範大學籃球隊教練職務，來帶領剛成立的雲豹隊，但因球隊成立時間較晚，在球員選才上並沒有太多選擇空間，不過他依舊扛起重責大任，一手策劃球隊戰術、球員訓練，對球隊全心全力付出，也建立起隊形，雖然期間曾一度率領球隊拿下連勝、擺脫墊底位置，但因戰績持續低迷，因此決定辭去總教練職務。

桃園雲豹本季剩餘8場賽事，將不會另尋新總教練，由蘇翊傑代理總教練職務，他表示，現階段將全心面對剩下的比賽，球季結束後將會尋找新任總教練人選，他說：「球員們也要有體認，無論在場上場下，都要

更專注於比賽，教練團要求更要完全貫徹，年輕、經驗不足是一回事，有沒有專心、專注在比賽上，又是另一回事，職業比賽沒有那麼簡單。」

蘇翊傑。 桃園雲豹提供
蘇翊傑。 桃園雲豹提供

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