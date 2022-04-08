SBL／巴克利高效轟24分14籃板 台啤再勝璞園

SBL聯盟龍頭台灣啤酒今天靠著洋將巴克利全場10投9中，高效轟下最高的24分，外帶14籃板，終場84比71輕取排名墊底的桃園璞園建築，也拿下本季對戰7連勝。

第19季SBL超級籃球聯賽本週在高雄鳳山體育館續戰，戰績高掛榜首的台灣啤酒，今天開局就用6比0攻勢下馬威，加上桃園璞園建築首節暖機稍慢，全隊前7次三分球出手全部落空，團隊籃板也以7比14落後，首節打完以8比23陷入落後。

手感低迷的璞園，次節火力開始復甦，靠著莊又齊單節包辦9分，加上姜廣謙也挹注6分，兩人率領球隊吹起反撲號角追分，半場打完將比分追到30比40。

可惜的是，璞園下半場沒能持續縮小分差，反觀台啤攻勢越打越順，本土球員前仆後繼挺身而出，決勝第4節台啤就有7名球員提供火力輸出，再用一波21比18攻勢「關門」，以13分之差撂倒對手，也拿下本季對戰的7連勝。

台啤洋將巴克利（Kentrell Barkley）今天展現全能身手，不但攻下最高的24分、14籃板，另外還送出全隊最多的7次助攻與3阻攻，另一名洋將波斯特（Keanau Post）也有14分、11籃板的雙十表現。

璞園本土後衛姜廣謙今天14投9中，繳出生涯新高的23分，也是他連續6場比賽得分達到雙位數，可惜的是他上一次飆破20分大關，球隊擊敗高雄九太科技拿下本季首勝，這次的好表現卻沒換來球隊勝利。

高雄九太科技今天靠著洋將杰倫（JalenRobinson），在第4節最後1.3秒兩罰俱中，率隊以91比90險勝裕隆納智捷，成功斬斷對手近來的4連勝。