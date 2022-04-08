JHBL／金華台美混血好手康哲睿 球技一流還是學霸

中央社 / 台北7日電
178公分的康哲睿（右），目標考上建國中學。聯合報記者潘俊宏／攝影
178公分的康哲睿（右），目標考上建國中學。聯合報記者潘俊宏／攝影

老爸是美國人，媽媽則是台灣人，擁有白皙膚色的康哲睿，在球場格外引人注目，效力金華國中的他，今天隨隊在JHBL國中籃球聯賽決賽以104比64大勝中市崇倫，拿下2連勝。

110學年度JHBL國中籃球聯賽，今天在板橋體育館進行第2天分組賽事，男、女8隊分成2組循環，取分組前2晉級4強，金華今天擊敗中市崇倫後，本季拉出14連勝，一隻腳已踏進4強門內。

今年金華陣中擁有兩名混血悍將，除「學霸」康哲睿外，還有台俄混血中鋒傅雋堯。老爸是美國人的康哲睿，透露家裡徹底實施「雙語教育」，他和老爸說話都是用英語，最近一次模擬考，滿級分是36分，他的成績是33.8分。康哲睿承認，未來會朝唸書發展，打籃球就當興趣，所以最後一個賽季，他不想留下遺憾，「目標就是場場破百、全勝封王。」

問他好成績的訣竅，康哲睿說：「我上課一定非常專注，晚上10點半以前一定睡覺，早上6點就會起床。」他表示，良好的生活作息與專心聽課，是拿好成績的不二法門，「之前假日不用練球，通常我就用來唸書。」教頭吳正杰也說，康哲睿不僅練球認真，功課也一級棒，「基本上他前三志願應該不是問題。」

至於老媽是俄羅斯人的傅雋堯，國小一開始練游泳，五年級才打球，他遺傳父母優良基因，國三已達194公分，今天拉下全場最多的17籃板，是球隊禁區的天然屏障。

從小就「高人一等」的傅雋堯，接觸籃球後才發現，用身高欺負人比游泳有趣多了，「另一方面打籃球也比較帥。」才讓他決定改走籃球路。

傅雋堯透露，他與松山高中台俄混血曾睦軒從小就認識，因為兩人的媽媽也是好友，小時候兩家人甚至還會一起去露營，「昨天曾睦軒也有傳訊息給我，說我打得不錯。」

JHBL 松山高中

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