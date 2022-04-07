PLG／挑戰隊史最長連勝 攻城獅主場周迎敵

新竹街口攻城獅將於9日迎接「天堂M主題日」，盼難延續客場3連勝成績，挑戰隊史最長連勝。

攻城獅球團表示，本周末和福爾摩沙台新夢想家及台北富邦勇士隊的比賽，預售票平均都突破4千張；攻城獅目前暫居聯盟第4，且和第3的夢想家沒有勝差，周末碰頭頗有「季後賽前哨戰」味道。

攻城獅本周聯手《天堂M》推出第二次聯名主題日，啦啦隊Muse Girls將於場邊cosplay遊戲角色，且開場表演將由「璽勢 & LUXYGIRLS」帶來以《天堂M》「攻城戰」經典配樂設計的「攻城戰舞」，不僅能讓天堂玩家湧現回憶，甚至沒玩過《天堂M》的民眾皆能感受到攻城的刺激感。

除了精彩的開場表演，本周末攻城獅主場將散發滿滿遊戲風，球團聯手《天堂M》於觀眾入口與場外二樓平台打造知名場景「攻城戰守護塔」大型裝置藝術、《天堂Ｍ》攻城戰大事紀展示區與《天堂Ｍ》風格的投籃機，入場球迷只要於《天堂M》攤位完成指定任務，即有機會獲得「攻城獅X天堂M聯名球員卡」，並邀請知名實況主「小屁」、「令狐沖爺爺」、「凹凹」9日現身攻城獅主場，「丁丁」、「紫紫」、「加醬伯」擔任10日嘉賓。

近期攻城獅球團持續與主持人林志彥保持溝通，在深刻反省並承諾將加強情緒控管後，球團決議讓志彥重返工作崗位，球團並於本周六賽前舉辦限額20名的「籃球專業播報培訓課程」，期盼將志彥二十多年的播報經驗傾囊相授，培育更多專業的籃球賽事主持人，報名自即日起至8日止。