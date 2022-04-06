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CBA／首鋼爆冷2連敗遭淘汰 陸媒批林書豪不是合格領袖

聯合新聞網 / 綜合報導
北京首鋼季後賽首輪就意外遭淘汰，林書豪淪為媒體的箭靶之一。 新華社
北京首鋼季後賽首輪就意外遭淘汰，林書豪淪為媒體的箭靶之一。 新華社

林書豪所屬的北京首鋼在4日的季後賽首輪G2以75：80不敵吉林東北虎，無緣晉級八強。此役林書豪攻下並列全隊最高的17分、4籃板、2助攻、2抄截，最終還是淪為箭靶之一，遭中國大陸媒體狠批他「不是合格的領袖」。

CBA季後賽首輪採3戰2勝制，例行賽排名第七的北京在2日輸給排名第十的吉林後，退無可退的G2又再度敗北，2連敗意外遭淘汰。兩隊本季在例行賽兩度交手，北京取得2勝絕對優勢，合計勝分高達60分，而且北京擁有聯盟唯一的4洋將坐鎮，卻在季後賽首輪就遭淘汰無緣八強，引發外界批評聲浪。

《北京青年報》直指林書豪是戰犯，「本賽季的表現無法令人滿意」，提到他季前曾確診新冠肺炎，身材暴瘦、狀態明顯下滑，「以場上領袖角度來衡量，整體表現明顯不合格。」報導也提及，北京在場上缺少一位能在關鍵時刻帶領球隊前進、決定比賽勝負的實際領袖，並再度強調林書豪本季的表現不符合這個角色。

林書豪本季例行賽出賽25場，平均繳出13.7分、3.6籃板、4.4助攻、1.4抄截，相較2019-20賽季的場均22.4分、5.6籃板、5.6助攻、1.9抄截，明顯有落差。

而除了北京遭淘汰外，陳盈駿所屬的廣州龍獅、林庭謙的天津先行者也同樣在季後賽第一輪就被淘汰，無緣八強。

北京 新冠肺炎 林書豪 陳盈駿 林庭謙

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