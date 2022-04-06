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PLG／稱攻城獅用本土攻擊洋將 顏行書遭聯盟書面警告

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
領航猿教頭顏行書指控攻城獅事件，收到P聯盟書面警告。 聯合報系資料照
領航猿教頭顏行書指控攻城獅事件，收到P聯盟書面警告。 聯合報系資料照

PLG上周5桃園領航猿與新竹街口攻城獅之戰，爆發洋將羅賓森（Devin Robinson）與林宜輝的肢體衝突事件，賽後領航猿代理總教練顏行書更指控攻城獅「利用本土球員攻擊羅賓森，以這樣的策略去換取勝利」，而聯盟今天也以此為缺乏證據的不當指控，給予顏行書書面警告。

領航猿與攻城獅上周的衝突事件，聯盟在第一時間就做出禁賽與罰款懲處後，攻城獅球團也對於顏行書的發言提請申訴，要求聯盟介入調查，而PLG聯盟也在今天正式針對4月1日領航猿代理總教練顏行書在賽後記者會針對攻城獅不當指控之發言做出懲處。

聯盟在聲明中指出，賽後記者會，顏行書雖基於保護球員立場，但針對攻城獅：「以利用本土球員攻擊我們的洋將羅賓森，以這樣的策略去換取勝利」之言論，為缺乏證據之不當指控，依聯盟賽事章程第三章聯盟相關人員行為準則第19.1條「相關人員不得公然批評、侮辱其他球員、裁判、聯盟相關人員或一般社會大眾。違反上述規定者，得處罰款最高新台幣10萬元整。」予以顏行書書面警告。

顏行書 攻城獅 領航猿

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