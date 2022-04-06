CBA／劉錚也想「鮭魚返鄉」？ 陸媒爆料本季結束後離開上海

劉錚所效力的上海大鯊魚隊目前正進行季後賽備戰，不過，中國大陸媒體卻報導劉錚將在本季結束後返台加入職籃。儘管此事未獲得本人親口證實，但由於先前富邦勇士林書緯蘊含深意的言論，引發台灣球迷熱烈討論。

隨著林志傑、周儀翔、林韋翰等好手陸續返國加入職籃，留在CBA的台灣選手僅剩下陳盈駿、林庭謙和劉錚。而陸媒《網易》報導，現年31歲的劉錚有意在今年球季結束後離隊，不過，雙方在2020年簽下的是「2加1年」合約，下個球季能否離隊的決定權仍掌握在球團手上。

不只陸媒爆料劉錚將離隊，PLG台北富邦勇士控衛林書緯上月中旬也在IG限時動態標註劉錚並寫下：「未來的隊友，不只吃雞的隊友」。網友對此解讀為劉錚接下來可能加入台灣職籃、或林書緯也要挑戰CBA，劉錚返台的傳言才會甚囂塵上。

劉錚於2016年轉戰CBA，效力浙江廣廈4季後轉戰上海，本季出賽37場，場均可攻下10.7分、3.2籃板、2.6助攻、1.7抄截。而上海本季例行賽戰績排名第三，季後賽直接晉級次輪，接下來將對上深圳與山東的勝隊。