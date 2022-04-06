快訊

美新一波對台軍售無新裝備 俄烏戰當頭下「宣傳大於實質」？

美軍援烏克蘭的「彈簧刀」 中科院也有類似「火紅雀」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

CBA／劉錚也想「鮭魚返鄉」？ 陸媒爆料本季結束後離開上海

聯合新聞網 / 綜合報導
劉錚效力於CBA上海大鯊魚。 新華社
劉錚效力於CBA上海大鯊魚。 新華社

劉錚所效力的上海鯊魚隊目前正進行季後賽備戰，不過，中國大陸媒體卻報導劉錚將在本季結束後返台加入職籃。儘管此事未獲得本人親口證實，但由於先前富邦勇士林書緯蘊含深意的言論，引發台灣球迷熱烈討論。

隨著林志傑、周儀翔、林韋翰等好手陸續返國加入職籃，留在CBA的台灣選手僅剩下陳盈駿、林庭謙和劉錚。而陸媒《網易》報導，現年31歲的劉錚有意在今年球季結束後離隊，不過，雙方在2020年簽下的是「2加1年」合約，下個球季能否離隊的決定權仍掌握在球團手上。

不只陸媒爆料劉錚將離隊，PLG台北富邦勇士控衛林書緯上月中旬也在IG限時動態標註劉錚並寫下：「未來的隊友，不只吃雞的隊友」。網友對此解讀為劉錚接下來可能加入台灣職籃、或林書緯也要挑戰CBA，劉錚返台的傳言才會甚囂塵上。

劉錚於2016年轉戰CBA，效力浙江廣廈4季後轉戰上海，本季出賽37場，場均可攻下10.7分、3.2籃板、2.6助攻、1.7抄截。而上海本季例行賽戰績排名第三，季後賽直接晉級次輪，接下來將對上深圳與山東的勝隊。

上海 鯊魚 深圳

相關新聞

CBA／劉錚也想「鮭魚返鄉」？ 陸媒爆料本季結束後離開上海

劉錚所效力的上海大鯊魚隊目前正進行季後賽備戰，不過，中國大陸媒體卻報導劉錚將在本季結束後返台加入職籃。儘管此事未獲得本人親口證實，但由於先前富邦勇士林書緯蘊含深意的言論，引發台灣球迷熱烈討論。

NCAA／堪薩斯大學奪冠 改寫冠軍賽最大逆轉分差

克服上半場最多16分的落後劣勢，堪薩斯大學昨天面對北卡羅萊納大學上演NCAA冠軍賽史上最大逆轉秀，以72：69拿下校史第...

T1聯盟／台啤16記三分球轟垮雲豹 張智峰賽季報銷

T1聯盟台啤英熊本周主場二連戰，今天面對來訪的桃園雲豹，在上半場就展現多點開花的攻勢取得20分領先，最終更是在全隊5人得...

NCAA／美大學男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃冠軍賽今天登場，頭號種子堪薩斯大學以72比69擊敗第8種子北卡羅來納大學，抱回隊史第...

T1聯盟／林韋翰處女秀 自評尚未進入節奏

林韋翰結束在大陸CBA近兩個球季，昨天首度披上T1聯盟新北中信特攻隊戰袍，但返台第一戰沒能助隊止敗，主場的台啤英熊隊在隊...

PLG／職籃夢想家主場12場滿座率 挑戰15場全滿見證台中熱情

P.LEAGUE+職業籃球聯盟賽持續進行，福爾摩沙台新夢想家今(4)對決新北國王，下半場國王逆轉勝。兩日賽事現場及線上觀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。