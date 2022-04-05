快訊

東吳確診＋1、線上教學至4月11日 使用這兩教室要注意

獨／檢疫縮短10天沒用 機組員無奈拖2年就醫一查已罹癌

NCAA／美大學男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

中央社 / 紐奧良4日綜合外電報導
路透社
路透社

全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃冠軍賽今天登場，頭號種子堪薩斯大學以72比69擊敗第8種子北卡羅來納大學，抱回隊史第4冠。

這是堪薩斯教頭塞爾夫（Bill Self）執教近14年來第2度帶領子弟兵奪冠。堪薩斯兩年前原本很有可能也列為頭號種子，但當時受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，NCAA宣布取消賽事。

這場比賽是堪薩斯大學（University of Kansas）和北卡羅來納大學（University of North Carolina）歷來第12度交手，北卡賽前以6勝5敗略占上風，不過最近3次對戰都是堪薩斯勝出。堪薩斯上次抱回冠軍是在2008年。

這也是兩隊歷來第2次在全國冠軍賽捉對廝殺，北卡上次於1957年在3次延長賽後險勝擁有張伯倫（WiltChamberlain）的堪薩斯大學，抱回隊史首冠。

堪薩斯今天一開局就打出7比0攻勢；北卡慢慢進入狀況，在巴柯特（Armando Bacot）上籃加罰球得手後，以12比11超前，兩隊接著展開拉鋸戰。

北卡在巴柯特和戴維斯（R.J. Davis）聯手帶領下，逐漸拉開差距，上半場以40比25領先堪薩斯。

堪薩斯下半場急起直追，在威爾森（Jalen Wilson）上籃得分後，追到37比45，將落後縮小到個位數。終場前12分07秒，布勞恩（Christian Braun）在威爾森助攻下上籃成功，追到只差1分。

艾格巴吉（Ochai Agbaji）助堪薩斯追成50比50平手後，隊友馬丁（Remy Martin）跳投命中超前3分球。馬丁之後打破57比57平手僵局，堪薩斯便一路微幅領先。

北卡終場前3分06秒在曼尼克（Brady Manek）兩罰俱中後追平，兩隊之後幾度互換領先。麥考馬克（David McCormack）終場前22秒命中關鍵兩分，助堪薩斯以3分之差勝出。

麥考馬克繳出15分、10籃板；威爾森也繳出15分；馬丁14分；布勞恩和艾格巴吉都拿12分。

北卡方面，巴柯特拿下全隊最高15分、15籃板、2助攻，仍無緣冠軍；北卡菜鳥總教練戴維斯（HubertDavis）無緣成為NCAA史上第一位第一年完整帶隊即勇奪冠軍的教頭。

NCAA

延伸閱讀

NCAA／堪薩斯與北卡大對陣爭冠 掀起強震

美「國家民主基金會」會長：全體動員是烏克蘭生存關鍵

威爾森訪台：民主不美滿 但會找到一個機制來讓民主更好

影／美國國家民主基金會執行長威爾森盛讚台灣民主

相關新聞

NCAA／美大學男籃冠軍賽 堪薩斯擊敗北卡第4度封王

全美大學體育聯盟（NCAA）一級男籃冠軍賽今天登場，頭號種子堪薩斯大學以72比69擊敗第8種子北卡羅來納大學，抱回隊史第...

T1聯盟／林韋翰處女秀 自評尚未進入節奏

林韋翰結束在大陸CBA近兩個球季，昨天首度披上T1聯盟新北中信特攻隊戰袍，但返台第一戰沒能助隊止敗，主場的台啤英熊隊在隊...

PLG／職籃夢想家主場12場滿座率 挑戰15場全滿見證台中熱情

P.LEAGUE+職業籃球聯盟賽持續進行，福爾摩沙台新夢想家今(4)對決新北國王，下半場國王逆轉勝。兩日賽事現場及線上觀...

PLG／鋼鐵人洋將「大三元」無用 勇士開花捍衛主場

面對聯盟「爐主」高雄鋼鐵人隊，PLG衛冕軍台北富邦勇士隊今天點點開花，5人得分兩位數下早早鎖定勝利，以113：97留下主...

T1聯盟／半夜顧女兒沒睡好 蔣淯安不在意「第一控衛」頭銜

台啤英熊隊當家球星蔣淯安今天和旅外回歸的中信特攻隊後衛林韋翰上演「頂尖後衛」對決，攻下22分的蔣淯安率隊以95：91收下...

T1聯盟／回家鄉了！林韋翰談處女秀：可惜沒贏球

2019年投入大陸CBA選秀的後衛林韋翰，今天迎接返回台灣的「處女秀」，他披上新北中信特攻隊球衣先發上場17分鐘，僅靠罰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。