PLG／職籃夢想家主場12場滿座率 挑戰15場全滿見證台中熱情

P.LEAGUE+職業籃球聯盟賽持續進行，福爾摩沙台新夢想家今(4)對決新北國王，下半場國王逆轉勝。兩日賽事現場及線上觀賽累計逾5萬人次，台新夢想家達成開季連12場主場座上率百分百的紀錄，成功帶動台中運動風氣。

運動局長李昱叡表示，台新夢想家截至今日賽事，已確定創下開季連12場主場全部滿場的紀錄，今年球季更可望挑戰主場15戰百分之百上座率，見證台中球迷對職籃運動的支持與熱情。

今天夢想家在滿場3000名球迷支持下，上半場最多領先達20分，半場打完將差距縮小到51：62。下半場比數拉鋸，最後國王贏2分。

運動局說明，4月23及24日仍有主場賽事，歡迎球迷踴躍支持，為地主隊加油，也請球迷依照中央流行疫情指揮中心落實各項防疫措施，配合實聯制、全程戴口罩、手部消毒等規定，賽事同步於P.LEAGUE+官方YouTube頻道( https://reurl.cc/D6EXne )網路轉播，歡迎球迷一起觀賽，為球員加油