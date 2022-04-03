SBL／台啤11人進帳痛宰璞園 裕隆盧冠軒逆轉台銀奪4連勝

超級籃球聯賽（SBL）今（3）日進行本周最後一天賽事，首場賽事由桃園璞園建築迎戰台灣啤酒。面對聯盟爐主璞園，台啤手感火燙，投籃命中率超過五成，陣中11人有得分紀錄，終場台啤以87:68擊退璞園，接著臺灣銀行強碰裕隆納智捷的比賽，裕隆靠著瓊斯聯手盧冠軒的好表現，以90:86氣走臺銀，拿下近期4連勝。

年初曾打出一波9連勝的台啤，由於王子綱、翟振皓因傷缺陣，近期六場僅拿下2勝4敗處於小低潮。本周台啤迎來當家控球王子鋼回歸，開賽台啤中鋒陳兆豪表現精彩5投4中拿下8分，璞園姜廣謙更加出色，拿下11分，雙方在高命中率之下璞園以27:26領先一分結束首節。次節台啤打出一波6:0攻勢，並加強防守把璞園命中率壓低至三成以下，順利拉開分差到雙位數，以51:38暫時領先。易籃後，台啤持續在防守上加壓，迫使璞園在5分鐘內發生5次失誤，台啤趁勢打出7:0攻勢，儘管璞園洋將阿肯力挽狂瀾拿下7分並演出一次精彩暴扣，仍無法縮小分差，第四節一開始王子鋼幸運的三分球把分差拉開到20分奠定勝基，雙方也換上多名替補球員，終場台啤以87:68擊敗璞園。

賽後台啤教練周俊三對於陳兆豪上半場15分的表現說：「陳兆豪本來就很有實力，除了得分外還要守對方洋將，是台啤不可或缺的戰力。」談到球隊近況，周俊三則表示近期王子綱、翟振缺陣確實影響很多，尤其板凳表現較掙扎，調度上也相對困難，很高興迎來子綱的回歸。王子綱則坦言：「很高興回到球場，但身體還沒跟上比賽節奏，尤其受傷期間較少做有碰撞的訓練，希望可以快點跟上比賽強度，幫助球隊贏球。」

臺銀裕隆之役，昨日因傷缺陣的臺銀洋將艾爾文在本場比賽回歸，並在第二節帶領球隊打出17:4的攻勢，讓首節落後6分的臺銀逆轉戰局，裕隆瓊斯雖也砍下20分，無奈隊友沒有太好的發揮，上半場臺銀就以41:37領先裕隆。下半場臺銀張家禾一枝獨秀，第三節以百分百命中率拿下14分，裕隆瓊斯延續上半場好表現持續肆虐臺銀禁區，於第三節拿下13分。關鍵的第四節，裕隆盧冠良、盧冠軒及胡凱翔接連開張外線要回第二節來首次領先，迫使臺銀喊出暫停。但暫停後臺銀仍止不住裕隆好手感，最後2分鐘仍落後11分的臺銀回神打出9:0攻勢，將分差追至2分，裕隆瓊斯在此時遭到臺銀犯規戰術伺候，4罰僅中2還是帶領裕隆以90:86鎖定勝利。瓊斯39分、盧冠軒三分球7投5中得17分皆刷新本季個人新高。賽後盧冠軒表示上半場球隊尚未進入狀況，到了下半場才回神，氣勢也跟著起來，談到球隊近期4連勝，盧冠軒說：「當下就是專心想贏下每一場比賽。」

下週五（8日）晚上六點開始由台灣啤酒對戰桃園璞園建築，接續在後有高雄九太科技與裕隆納智捷的對戰，歡迎球迷踴躍進場鳳山體育館，無法進場的球迷記得鎖定轉播，為支持的球隊加油。