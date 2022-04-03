T1聯盟／獵鷹換教練沒止敗 海神少龍貓仍奪勝

1日宣布換總教練的台南台鋼獵鷹隊，今天主場迎戰T1聯盟龍頭高雄全家海神隊，上半場還握有1分領先，但下半場沒能守成，以77：102吞下4連敗。

海神是聯盟龍頭，今天外援亞歷山大和本土球星胡瓏貿都因傷缺陣，但登錄全員全部上陣、6人得分上雙，第3節打出32：15攻勢反超，最終仍以25分差距收下對戰4連勝。

海神總教練喬伊斯指出，洋將霍爾以及勤明慶、吳怡斌在胡瓏貿因傷缺陣，且庫薩斯有犯規麻煩的情況下適時頂替，並為球隊做出貢獻，以及包括近期才加盟的陳內斯，也越來越融入團隊，替補表現出色。

庫薩斯攻下全隊最佳19分、12籃板、2阻攻，布銳克曼16分、8助攻、4籃板，余純安及陳內斯各斬獲11分、10籃板，勤明慶挹注5分、6籃板。

攻下15分、10籃板、3助攻的霍爾表示，今天來之前也很多挑戰，包括胡瓏貿、亞歷山大掛傷號，「很高興看到勤明慶、陳內斯都有傑出的表現，今天大家打很好，也證明了我們的板凳深度。」

前役三分外線熄火的于煥亞下半場找回準星，繳出本土最佳15分含5記三分球，外帶4籃板、4助攻、3抄截。

于煥亞表示開賽專注度不夠，是上半場比賽膠著的最大原因，「我們直到下半場才打出應有球風，上半場打得比較急躁。其實各隊陣容補強後都漸趨完整，每支隊伍都不好打，之後開賽就要保持100分的專注，面對比賽。」