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PLG／林宜輝腦震盪臥床 高景炎駁斥「本土換洋將」

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林宜輝右眼傷勢。 攻城獅隊提供
林宜輝右眼傷勢。 攻城獅隊提供

新竹街口攻城獅隊前天出戰桃園領航猿隊，發生攻城獅林宜輝和領航猿洋將羅賓森的衝突事件，今天攻城獅事件後再度出賽，總經理高景炎賽後記者會特別和球員、總教練林冠綸一同出席，再次強調球團沒有「本土換洋將」的不實行為。

針對前天衝突，聯盟昨天公告，林宜輝因襲擊羅賓森下體被判二級惡性犯規，除開罰新台幣2萬5千元、記點2點，追加禁賽2場；攻城獅團隊開會後，決定林宜輝4月月薪減半。

高景炎今天賽後記者會特別說明衝突後的狀況，他表示林宜輝被羅賓森揮拳後，當下沒有太大問題，但比賽結束回到飯店就感覺暈眩、嘔吐，送醫診斷出有腦震盪，球團怕有顱內出血情形，已讓林宜輝做斷層掃描，目前狀況算穩定，但接續幾天仍須臥床再觀察。

高景炎表示，林宜輝不只有腦震盪狀況，連外傷都很顯著，「宜輝眼睛被打到，左眼(口誤，應是右眼)看不到，很腫脹的情況。」他強調林宜輝在球場上出現「非籃球行為的暴力」，的確不當，他已致歉，也接受球團和聯盟處罰，但也請網友不要無限上綱。

「對他（宜輝）個人指教他虛心接受，但對他太太和小孩各種人身攻擊和羞辱，球隊不會允許。」高景炎表示，球團會蒐集網友失去理性的言論，不排除有法律行動，盼「網路霸凌」落幕。

攻城獅已另針對領航猿代理總教練顏行書當日賽後記者會「攻城獅已經第2次用本土球員攻擊我們的洋將，以這樣的策略去換取勝利實在不太應該」說法，向聯盟提出申訴，高景炎今天再針對羅賓森多次的「第一波攻擊」一一說明。

高景炎強調，從先前吳岱豪砸球，到這次林宜輝事件，都是羅賓森引起的衝突，「每次事件發生，我們沒有做第一波的攻擊，宜輝的確做出反擊，在籃球場上做出非籃球的動作，但羅賓森下一球用拳擊的方式，直接打宜輝的腦袋，我在這邊做嚴重的指責。」

高景炎指出，羅賓森揮拳後還和隊友擊掌、鼓譟球迷，「這不是我們的籃球，這對台灣籃球的發展是沒有幫助的。」

「再一次為宜輝行為道歉，但也請大家思考，這些種種指控，我認為對我們球隊非常不公平。我再次聲明，本隊球員不會做出惡意和傷害對手的動作，傷害對手的行為是我們不認同的。」高景炎總結說。

攻城獅總經理高景炎賽後記者會解釋林宜輝狀況。記者侯永全／攝影
攻城獅總經理高景炎賽後記者會解釋林宜輝狀況。記者侯永全／攝影

林宜輝 攻城獅 領航猿

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