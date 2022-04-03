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影／PLG 攻城獅力克富邦勇士

攝影中心 / 記者侯永全／即時報導
攻城獅高國豪拿下全隊次高的24分。記者侯永全／攝影
攻城獅高國豪拿下全隊次高的24分。記者侯永全／攝影

PLG 新竹街口攻城獅今天踢館臺北富邦勇士，攻城獅洋將法獅上場34分鐘，兩分球投21中10，命中率4成7，三分球投5中3，命中率高達六成六，轟下全場最高的31分，並搶下僅次於隊友辛巴21記的17籃板。高國豪上場全場最多的45分鐘，兩分球投13中8，命中率達6成1，三分球投5中2，拿下全隊次高的24分，並有7籃板7助攻3抄截。終場排第四的攻城獅以114比103力退排名第二的富邦勇士。

攻城獅總教練林冠綸表示，球季初球員在心理層面起伏很大，隨後透過多次的開會溝通與比賽影帶觀摩，才增加球員的信心。同時也讓他們放手比賽，顯然球員對比賽的解讀能力大為提升，並與洋將之間的配合也在進步，因此，也展現出球隊強大的進攻與防守火力，這與去年下半球季較為接近。林冠綸強調，他要求球員整個賽季都要保持進步，進而取得好戰績。

攻城獅洋將法獅轟下全場最高的31分。記者侯永全／攝影
攻城獅洋將法獅轟下全場最高的31分。記者侯永全／攝影

攻城獅 富邦勇士 林冠綸

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