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T1／海神輕取獵鷹 對戰4連勝入袋

中央社 / 台北3日電
吳怡斌防守端力扛賈西亞。圖／高雄全家海神隊提供
吳怡斌防守端力扛賈西亞。圖／高雄全家海神隊提供

台灣職籃T1聯盟高雄全家海神今天歷經上半場結束1分落後，下半場上演逆轉秀，靠著全隊6人得分雙位數，最終以102比77輕取台南台鋼獵鷹，對戰4連勝到手。

T1聯盟獵鷹1日教練團異動，總教練吳志偉將升任為球團總監，總教練一職由球團顧問劉孟竹暫代，2日首度帶兵仍不敵台中葳格太陽，球隊陷入3連敗後，今天在主場嘉藥紹宗體育館迎戰聯盟龍頭的海神。

海神一哥胡瓏貿此役因傷缺陣，台鋼獵鷹上半場還能與海神抗衡，雙方比分互咬，獵鷹一度以38比37領先，但下半場戰況呈現一面倒，海神洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）挺身而出，率隊單節轟下32分，以69比53反超，決勝節延續火力，最終以25分差收下對戰4連勝。

海神此役共6人得分雙位數，其中洋將庫薩斯繳出19分、12籃板，布銳克曼（Jason Brickman）拿下16分、8助攻。

海神射手于煥亞前役外線6投全數落空，下半場找回準星，繳出本土最佳15分，包括5記三分球，外帶4籃板、4助攻、3抄截。

「開賽專注度不夠，是上半場比賽膠著的最大原因。」于煥亞表示，上半場打得比較急躁，球隊直到下半場才打出應有球風，「其實各隊陣容補強後都漸趨完整，每支隊伍都不好打，之後開賽就要保持100分的專注，面對比賽」。

海神 T1聯盟 台鋼

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