PLG／「扭蛋」事件後 陳建州：讓籃球回歸籃球

新竹街口攻城獅隊前天出戰桃園領航猿隊，發生攻城獅林宜輝和領航猿洋將羅賓森的衝突事件，兩支球隊之後「空中交火」，今天攻城獅事件後首度出賽面對衛冕軍台北富邦勇士隊，PLG聯盟執行長陳建州表示「讓籃球回歸籃球」。

聯盟昨天公告，林宜輝因襲擊羅賓森下體被判二級惡性犯規，除已開罰新台幣2萬5千元、記點2點，由於這是聯盟成立以來首度發生襲擊對手下體之犯規行為，嚴重危害聯盟與球團形象，聯盟依賽事章程規定追加林宜輝禁賽2場。

攻城獅隨後回應，除了聯盟追加禁賽兩場外，再自主追加懲處林宜輝4月月薪減半。盼以此懲處向外界證明，攻城獅球團絕不姑息任何場上的危險動作；攻城獅另針對領航猿代理總教練顏行書當日賽後記者會「攻城獅已經第2次用本土球員攻擊我們的洋將，以這樣的策略去換取勝利實在不太應該。」發言反擊，將提出4個羅賓森主動攻擊的事件，將引用聯盟規章19.1與19.3，正式對此言論提出申訴要求PLG聯盟介入處理。

領航猿在社群上放上完整記者會影片，並加註「領航猿嚴正譴責網路霸凌與過激的言語暴力，一經發現便會立即蒐證，不排除進入司法程序」。

林宜輝昨天也夠過社群道歉，並強調「但我絕對沒有扭蛋」。

聯盟執行長「黑人」陳建州今天一如往常現身比賽現場，面對近日疫情升溫和球場衝突事件，他正向說，聯盟成立以來，各種狀況和挑戰沒少過，「讓籃球回歸籃球，本質放在球賽上。」

聯盟表示，已收到攻城獅申訴，將待本周賽事結束後審查當天完整狀況，預計下周回覆。