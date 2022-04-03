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CBA／林書豪全隊最高23分、命中率76.9％無用 北京季後賽惜敗

聯合新聞網 / 綜合報導
林書豪昨打出全隊最高的23分，北京首鋼仍落敗。 新華社
林書豪昨打出全隊最高的23分，北京首鋼仍落敗。 新華社

CBA季後賽首輪於1日開打，林書豪昨（2日）開啟「季後賽模式」，繳出破7成命中率、攻下全隊最高的23分、3抄截，不過，最終他所屬的北京首鋼仍以102：104惜敗吉林東北虎。

美籍台裔球星林書豪昨先發出賽，上場23分鐘，攻下23分、4籃板、4助攻、3抄截，外線出手5投3中，整體命中率高達76.9％。

然而，末節決勝關頭林書豪遭換下場，吉林隊洋將瓊斯一記絕殺粉碎北京勝利希望，以2分之差吞敗，吉林則拿下隊史睽違6618天的季後賽首勝。

林書豪賽後代表北京隊球員出席記者會，他表示對比賽的結果當然感到難以接受，但會重整步伐再出發：「我們必須調整下一場的打法，防守更硬一點，要回去看錄影帶，比賽很快就會再來，所以我們不能低頭。」

除了林書豪所屬的北京首鋼昨輸球，「台灣第一控」陳盈駿的母隊廣州龍獅和小將林庭謙的天津先行者也都在季後賽第一輪G1落敗；劉錚所屬的上海大鯊魚則是因例行賽戰績較佳，直接晉級第二輪。

本次CBA季後賽首輪、次輪採3戰2勝制、第三輪將是5戰3勝制、總冠軍賽則為7戰4勝制。

林書豪

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