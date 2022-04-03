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PLG／散步挖鼻孔+無厘頭傳球 鋼鐵人「謎」之失誤被反快攻

聯合新聞網 / 綜合報導
高雄鋼鐵人中鋒王柏智（中）。圖／資料照，PLG提供
高雄鋼鐵人中鋒王柏智（中）。圖／資料照，PLG提供

昨（2日）高雄鋼鐵人以94：105敗給龍頭新北國王，其中第三節末段，落後的鋼鐵人掌握最後一波球權，鋼鐵人隊中鋒王柏智緩步走回前場，途中還伸手挖鼻孔，再加上後衛王律翔突如其來的傳球，導致球最終被抄走。這段影片被網友翻出來，直呼「難怪鋼鐵人第四節會被一波帶走」。

鋼鐵人上半場在周儀翔與班尼特（Anthony Bennett）聯手飆分下，原本大有可為，不過到了下半場，國王攻擊火力逐漸甦醒，簡佑哲、里金斯（DeAndre Liggins）接連投進三分球，要回領先優勢。

高雄鋼鐵人後衛。圖／高雄鋼鐵人提供
高雄鋼鐵人後衛。圖／高雄鋼鐵人提供

第三節剩下最後21秒時，由落後4分的鋼鐵人掌握球權，只見中鋒王柏智散步走向半場，途中疑似伸出左手挖鼻孔，而控球後衛王律翔則是「出其不意」地將球傳給王柏智，導致王柏智反應不及，最終被國王隊張文平抄走，打出一波反快攻，雙方比分來到6分差。

網友將這段影片放上PTT討論，指出王律翔在場上控球，為何在球還沒過半場的情況下就要把球傳給中鋒；王柏智在球被抄走後也沒有努力防守，而是直接放棄追逐：「難怪第四節會被一波帶走，今天除了盧哲毅表現稍微好一點，整場6、7人輪替48分鐘比賽不輸也難……。」

留言網友也表示，傳球前王律翔明明一直看著王柏智，應該有發現王柏智根本沒在看球，竟然還傳給他，直呼兩位球員的專注度都不佳：「看隊友還在謎，怎麼不先叫醒柏智再傳」、「都不應該，一個是菜還要磨，一個是態度問題，要挖鼻孔去板凳席挖。」

PTT 王律翔 周儀翔

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