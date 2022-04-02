會唸書也會打籃球 建中奪HBL乙級隊史首冠

中央社 / 台北2日電

傳統升學名校台北市立建國中學今天在HBL高中籃球聯賽乙級決賽，靠著王中漢攻下最高的21分，搭配郭嘉安15分、27籃板，合力以70比61擊敗振聲高中，奪得隊史首冠。

110學年度HBL高中籃球聯賽乙級決賽今天在台北市立體育館進行最終戰，建國中學靠著多點開花攻勢，全隊共4人得分達到雙位數，最終以9分之差擊敗振聲高中，拿下冠軍。

建中是傳統升學名校，不過陣中球員多半來自國中籃球名校，但球隊始終維持傳統，僅留在乙級打拚，包括今天猛抓27個籃板的MVP郭嘉安，他自新北光榮國中畢業時，就曾婉拒多所HBL名校邀約。

建中過去隊史的最佳參賽成績，是105、107與109學年度，共3次拿下季軍，直到今年才首度圓了冠軍夢。

而高師附中今天則以67比63險勝衛冕軍慧燈高中，在4強循環決賽和建中同以2勝1負，不過建中靠著對戰優勢擠下高師附中登上王座，而高師附中則落居亞軍，追平隊史最佳。

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