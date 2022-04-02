PLG／攻城獅扣林宜輝4月半薪 要求調查領航猿發言

PLG新竹街口攻城獅隊與桃園領航猿隊在昨天爆發衝突事件，儘管聯盟昨晚與今天早上兩度對此做出懲處，但攻城獅球團仍在今天晚間發出聲明稿，除了再度重申未「以本土球員攻擊洋將」取勝外，也要求聯盟介入調查領航猿賽後發言，並指出將尊重聯盟懲處，再自主追加懲處林宜輝4月月薪減半。

針對稍早PLG聯盟的追加判罰，攻城獅球團尊重也接受此懲處，並迅速招開內部檢討會議，正式決議除了聯盟追加禁賽兩場外，再自主追加懲處林宜輝四月月薪減半。盼以此懲處向外界證明，攻城獅球團絕不姑息任何場上的危險動作。

桃園領航猿代理總教練顏行書於昨日賽後記者會表示：「攻城獅已經第2次用本土球員攻擊我們的洋將，以這樣的策略去換取勝利實在不太應該。」攻城獅球團嚴正駁斥上述言論，且桃園領航猿洋將羅賓森於2月12日G33賽事第二節剩餘3分19秒時惡意拉扯吳岱豪頸部；於3月25日G59賽事對林宜輝惡意出肘攻擊鼠蹊部；4月1日G38第三節剩餘11分14秒時，於無球進攻時再度出肘攻擊林宜輝，接著爭搶進攻籃板時刻意以臀部橫移使攻城獅洋將辛巴於空中失去重心。以上四個危險動作皆是領航猿羅賓森主動攻擊，因此攻城獅球團將引用聯盟規章19.1與19.3，正式對此言論提出申訴要求PLG聯盟介入處理。