PLG／偷襲羅賓森下體 林宜輝致歉澄清沒有「扭蛋」

昨新竹街口攻城獅作客桃園領航猿的比賽，林宜輝以手部攻擊領航員洋將羅賓森重要部位，事後遭聯盟罰款2萬5000元並禁賽2場，而林宜輝稍早也在IG向球迷和羅賓森道歉。

昨比賽進行至第三節，林宜輝與羅賓森互有肢體對抗，羅賓森在一次籃下防守時對著林宜輝的臉部揮擊，當場遭判奪權出場，被認為是在報復不久前林宜輝攻擊他下體的行為。

事後轉播單位找出林宜輝「偷桃」的回放畫面，聯盟賽後隨即對兩人做出懲處，羅賓森被判定為二級惡性犯規，當場遭奪權並禁賽1場、罰款2萬5000元、記點2點，林宜輝襲擊對手下體的動作也被判定為二級惡性犯規，同樣罰款2萬5000元、記點2點，並在今天追加判罰禁賽2場。

林宜輝在IG上道歉。 圖擷自林宜輝IG

林宜輝此舉遭受球迷批評「實在太沒品」，稍早他終於打破沉默，在個人IG公開道歉：「跟所有支持籃球的朋友們抱歉！！！昨天做了最不好的示範，也希望羅賓森身體無恙（但我絕對沒有扭蛋）。」