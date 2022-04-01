PLG／羅賓森遭驅逐、陳昱瑞傷退 領航猿不敵攻城獅

連續兩個周五交手的桃園領航猿與新竹街口攻城獅，今天移師桃園巨蛋再度碰頭依舊火花不斷，上周對戰輸球的攻城獅今天在先發五虎得分都來到雙位數的情況下，一路保持雙位數領先，反觀領航猿卻相繼發生洋將羅賓森（Devin Robinson）遭奪權、陳昱瑞傷退的狀況，最終攻城獅就以116：97收下2連勝。

領航猿上周在攻城獅主場以97：89拿下換帥後首勝，也是本季對戰攻城獅後，雙方本周移師桃園巨蛋再度交手，而本場比賽也是領航猿新洋將塞爾維亞巨塔貝索維奇（Nemanja Besovic）加盟首秀。

在首節賽事中貝索維奇面對攻城獅辛巴（Sim Bhullar）就打出亮眼表現，單節有14分進帳，搭配上施晉堯首節外線火力全開，讓領航猿在該節中段一度取得8分領先，不過上周面對鋼鐵人打出職業生涯代表作的攻城獅選秀狀元朱雲豪，也延續前一場的火燙手感，首節三分球5投5中拿下15分，幫助攻城獅取得44：34領先，單節44分也創下聯盟新紀錄。

第二節領航猿陳昱瑞、羅賓森相繼轟炸籃框後，攻城獅林宜輝也挺身而出接連取分，將兩隊維持在雙位數差距，上半場打完攻城獅也在4人得分來到雙位數下，以71：58領先領航猿。

易籃後，領航猿卻出現進攻熄火的狀況，第三節前三分鐘一分未得，還發生了羅賓森揮擊林宜輝臉部的衝突事件，最終羅賓森遭到判奪權出場，讓領航猿僅剩下單洋將應戰，三節打完領航猿仍是以20分落後攻城獅。

第4節領航猿施晉堯、貝索維奇、李家慷帶領球隊打出11：2攻勢，將差距縮小到個位數，但隨後領航猿又陷入進攻斷電的狀況，讓攻城獅再將差距擴大，最終就以19分差距收下勝利，也將雙方勝差擴大到4.5場。

攻城獅高國豪今天拿下24分，僅次於辛巴的27分、17籃板，朱雲豪則是再拿下生涯新高的21分，至於領航猿則是以貝索維奇攻下27分表現最佳。

仍在為季後賽卡位的桃園領航猿與新竹街口攻城獅，兩隊昨天移師到桃園巨蛋再度對決，領航猿儘管在本場比賽啟用新洋將221公分的塞爾維亞巨塔貝索維奇，但攻城獅在先發五虎得分都來到雙位數的情況下，最終就以116：97賞給領航猿2連敗，雙方勝差也擴大到4.5場。

排名聯盟4、5名的攻城獅和領航猿，上周才剛在新竹交手且由領航猿拿下本季對戰首勝，不過攻城獅本土球員在近兩場比賽擺脫進攻低迷的狀況，尤其是選秀狀元朱雲豪繼上周對戰鋼鐵人攻下生涯新高的19分後，昨天首節再度有三分球5投5中，攻下15分的好表現，幫助攻城獅首節就攻下創聯盟單節紀錄的44分。

而二、三節攻城獅在本土球員的優異發揮下，也都保持雙位數領先，反觀領航猿洋將羅賓森在第三節時因手肘重擊林宜輝頭部，遭到奪權出場，陳昱瑞也在一次進攻手導致手部受傷退場，攻城獅也趁勢將領先擴大到20分。

儘管末節前3分鐘領航猿一度打出開節11：2的攻勢，但接下來5分鐘僅再拿下1分，讓攻城獅將差距再度擴大，最終就以19分差距收下2連勝，領航猿則是吞下2連敗。