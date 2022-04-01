PLG／哈里斯拉傷遭註銷 鋼鐵人留下班尼特等三洋將

高雄鋼鐵人隊在今天宣布註銷日前發生右小腿拉傷的洋將哈里斯（Manny Harris），在註冊截止日決定續用班森（Keith Benson）、布朗（Taylor Braun）、班尼特（Anthony Bennett）三名洋將。

來台首秀就面對富邦勇士隊砍下40分的哈里斯，在日前的比賽中造成右小腿拉傷狀況，鋼鐵人球團指出，經醫師評估為二級拉傷，至少需休息觀察6周，因此，鋼鐵人球團在球員註冊大限前忍痛做出註銷哈里斯的決定，最後註冊的三名洋將確定為布朗、班森與班尼特。

哈里斯來台後展現過人的得分能力，出賽的4場賽事中，場均29.3分、9.5籃板、3.5助攻、3抄截，4場比賽製造46次的罰球機會，僅失手4球，高達9成以上的罰球命中率，全方位表現有目共睹。

鋼鐵人球團指出，球團將遵循先前承諾，不會解聘任何一位外籍球員，哈里斯會續留台灣且隨隊，透過過去豐富的NBA及各大賽場完整經歷，給予全隊經驗上的挹注。

另一方面，鋼鐵人的後勤團隊及高雄長庚醫院的完整醫療資源，將協助哈里斯恢復傷勢，鋼鐵人球團感謝哈里斯這期間的付出，也期許哈里斯能早日康復並以另一種方式成為鋼鐵人最強力的後盾。