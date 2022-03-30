快訊

和碩前副總裁陳屍瀑布溪谷沒有外傷 女兒淚謝搜救人員

疫情燒進大學...世新1學生確診 明起全校師生停止到校

聽新聞
test
0:00 / 0:00

T1聯盟／林韋翰加盟後場戰力爆滿 中信特攻三衛拉速度

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
林韋翰（左一）加盟中信特攻，總教練李逸驊（左二）和後衛林秉聖（右二）及魏嘉豪一同出席記者會。圖／中信特攻提供
林韋翰（左一）加盟中信特攻，總教練李逸驊（左二）和後衛林秉聖（右二）及魏嘉豪一同出席記者會。圖／中信特攻提供

T1聯盟新北中信特攻隊今天舉辦後衛林韋翰加盟記者會，同是控球後衛出身的總教練李逸驊預告，本周六就將派上林韋翰先發，球隊未來更可能有雙衛甚至三名後衛同時上場的機會，打出中信特攻的快速球風。

中信特攻原本就有隊長李學林，新生代後衛「黑豹」阿巴西以及剛打完世界盃資格賽的林秉聖和魏嘉豪，加上新加入的美菲混血明星後衛夏樂（Avery Scharer），再加上林韋翰旅外返台加盟，後場戰力堪稱聯盟最豪華。

李逸驊笑說，後場人才濟濟，讓教練團十分傷腦筋，不過林韋翰的加入完全符合季初設定的快速球風，「那麼多後衛怎麼調度？雙衛穩住節奏，甚至三衛同時上場，節奏會更好。」李逸驊指出，幾名後衛都有不同風格，像林秉聖是防守見長，林韋翰是傳統助攻型後衛，相信經過磨合會讓戰力更加分。

李逸驊也提到，剛復出的李學林和林韋翰暫時不會同時先發上場，不過之後仍有機會場上聯手。

林韋翰上周二已經加入球隊訓練，他表示以先發或替補上陣對他都不是問題，目前正盡快融入新球隊，「之前休息2個多月，身體還在恢復中，看教練團和公司給我什麼任務就去執行。」

身為台灣第一位在SBL和CBA都締造過「大三元」，林韋翰笑說，若能在T1聯盟也達到特別紀錄再好不過，但也不會強求數據，「大三元可遇不可求，還有很長的路要走，以不受傷為前提，陪年輕球員成長。」

和林韋翰同樣出自輔仁大學的魏嘉豪，和林韋翰曾經接受相同訓練師指導，過去就曾和「學長」有些交流，他認為林韋翰不只符合球隊快速球風，且穩定性高，「快但不亂」，期待從學長身上學習，球隊展現更強競爭力。

特攻 T1聯盟

延伸閱讀

T1聯盟／光哥眼中最強控衛 林韋翰回台拚冠

中信入主華融 改革邁步

PLG／周儀翔返台 林書豪給祝福

T1／庫薩斯補籃絕殺 高雄海神氣走中信特攻

相關新聞

T1聯盟／林韋翰加盟後場戰力爆滿 中信特攻三衛拉速度

T1聯盟新北中信特攻隊今天舉辦後衛林韋翰加盟記者會，同是控球後衛出身的總教練李逸驊預告，本周六就將派上林韋翰先發，球隊未...

PLG／具5年NBA資歷 國王補進7呎高砲台牧倫斯  

PLG新北國王隊今天宣布，簽約擁有5年NBA資歷的7呎高炮台洋將牧倫斯（Byron Mullens），填補麥卡洛（Chr...

T1聯盟／光哥眼中最強控衛 林韋翰回台拚冠

2019年投入大陸CBA舞台的後衛林韋翰，今年回台加入T1聯盟新北中信特攻隊，今天在妻子和一雙兒女見證下領到16號特攻戰...

CBA／陳盈駿獲選本土第二隊 林庭謙最佳星銳球員排名第二

CBA季後賽將於4月1日開打，在此之前官方公布了例行賽個人獎項，本季打出生涯年、寫下連3場比賽至少傳出17次助攻紀錄的陳盈駿獲選本土第二隊，小將林庭謙則在最佳星銳球員中獲得第二高票，僅次於被中國網友視為姚明接班人的19歲中鋒余嘉豪。

PLG／張伯維繼酒駕後又惹議 發文飆罵裁判被罰5000

PLG高雄鋼鐵人前鋒張伯維先前因酒駕遭禁賽一年、扣薪懲處。如今又因疑似不滿判決，在個人IG限時動態辱罵裁判，遭到PLG處以5000元台幣罰款。 張伯維高中時曾獲選亞青國手，大學表現也不俗，畢業轉

T1聯盟／雲豹打造「紳士之力」 主題周送球迷帥氣西裝

T1聯盟桃園雲豹4月2、3日將在主場分別對決新北中信特攻、台中葳格太陽進行二連戰，球團規劃「紳士之力」主題活動，除有中場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。