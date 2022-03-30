T1聯盟／林韋翰加盟後場戰力爆滿 中信特攻三衛拉速度

T1聯盟新北中信特攻隊今天舉辦後衛林韋翰加盟記者會，同是控球後衛出身的總教練李逸驊預告，本周六就將派上林韋翰先發，球隊未來更可能有雙衛甚至三名後衛同時上場的機會，打出中信特攻的快速球風。

中信特攻原本就有隊長李學林，新生代後衛「黑豹」阿巴西以及剛打完世界盃資格賽的林秉聖和魏嘉豪，加上新加入的美菲混血明星後衛夏樂（Avery Scharer），再加上林韋翰旅外返台加盟，後場戰力堪稱聯盟最豪華。

李逸驊笑說，後場人才濟濟，讓教練團十分傷腦筋，不過林韋翰的加入完全符合季初設定的快速球風，「那麼多後衛怎麼調度？雙衛穩住節奏，甚至三衛同時上場，節奏會更好。」李逸驊指出，幾名後衛都有不同風格，像林秉聖是防守見長，林韋翰是傳統助攻型後衛，相信經過磨合會讓戰力更加分。

李逸驊也提到，剛復出的李學林和林韋翰暫時不會同時先發上場，不過之後仍有機會場上聯手。

林韋翰上周二已經加入球隊訓練，他表示以先發或替補上陣對他都不是問題，目前正盡快融入新球隊，「之前休息2個多月，身體還在恢復中，看教練團和公司給我什麼任務就去執行。」

身為台灣第一位在SBL和CBA都締造過「大三元」，林韋翰笑說，若能在T1聯盟也達到特別紀錄再好不過，但也不會強求數據，「大三元可遇不可求，還有很長的路要走，以不受傷為前提，陪年輕球員成長。」

和林韋翰同樣出自輔仁大學的魏嘉豪，和林韋翰曾經接受相同訓練師指導，過去就曾和「學長」有些交流，他認為林韋翰不只符合球隊快速球風，且穩定性高，「快但不亂」，期待從學長身上學習，球隊展現更強競爭力。