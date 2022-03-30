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PLG／具5年NBA資歷 國王補進7呎高砲台牧倫斯  

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
國王簽下7呎高炮台牧倫斯。圖／新北國王提供
國王簽下7呎高炮台牧倫斯。圖／新北國王提供

PLG新北國王隊今天宣布，簽約擁有5年NBA資歷的7呎高炮台洋將牧倫斯（Byron Mullens），填補麥卡洛（Chris McCullough）離隊的第三洋將空缺，並維持三位NBA等級洋將豪華陣容，持續往總冠軍之路邁進。

剛滿33歲的牧倫斯高中時期，是2009年NBA首輪第24順位新秀，生涯效力過奧克拉荷馬雷霆隊、夏洛特山貓隊（現夏洛特黃蜂隊）、洛杉磯快艇隊以及費城七六人隊，2012年4月6日對戰密爾瓦基公鹿隊，創下31分、14籃板的生涯紀錄，而5年下來留下189場出賽紀錄，場均7.4分、4.2籃板。

2011年NBA封館期間，牧倫斯短暫待過希臘聯賽，2014年離開NBA後也在中國NBL、CBA、土耳其、伊朗、日本、南韓、西班牙等地留下足跡，擁有英美混血身份的他，曾被列入2012年倫敦奧運英國國家隊名單之中，而上季2020-21賽季，牧倫斯也效力於英國BBL聯賽。

「我們最主要還是想要找能夠打團隊籃球的洋將，跟湯瑪士（Thomas Welsh）、里金斯（DeAndre Liggins）一樣，這是我們新北國王今年設定的風格，」新北國王總經理毛加恩說道，「牧倫斯擁有7呎的身高，能夠對抗聯盟內的巨人型洋將，且具備外線與分球的能力，跟湯瑪士有點相似。我們在季初就在觀察與聯繫他，豐富亞洲籃球經驗的他，相信能夠快速融入體系，很高興能在賽季末爭取到他的加盟。」

牧倫斯表示，很感謝有這個機會能夠來到台灣，加盟新北國王，希望能夠趕快上路來台，等不及趕快上場，幫助新北國王在4、5月份衝刺，拿下總冠軍。

新北國王在3月底主場周拿下二連勝，重返聯盟戰績榜龍頭，接下來4月份將展開密集的主場賽事，牧倫斯目前已經向聯盟完成註冊手續，等待其他相關手續完成後，就能夠來台灣準備出賽。

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