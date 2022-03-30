CBA／陳盈駿獲選本土第二隊 林庭謙最佳星銳球員排名第二

CBA季後賽將於4月1日開打，在此之前官方公布了例行賽個人獎項，本季打出生涯年、寫下連3場比賽至少傳出17次助攻紀錄的陳盈駿獲選本土第二隊，小將林庭謙則在最佳星銳球員中獲得第二高票，僅次於被中國網友視為姚明接班人的19歲中鋒余嘉豪。

28歲的「台灣第一控」陳盈駿本季繳出場均19.1分、4.7籃板、9.2助攻、1.3抄截，其中場均9.2助攻已是CBA史上「非洋將」的場均新高。此外，他生涯累積助攻已來到1101次，未來有望持續刷新台將紀錄，如此傑出表現也讓他獲選本土球員第二陣容。

而陳盈駿所屬的廣州龍獅本季拿下23勝15敗，勝率6成已是隊史新高，他們在例行賽排名第八順利挺進季後賽，首輪將面對第九名的山西。

林庭謙（右）在最佳星銳球員票選中獲得第二名。 新華社

22歲的小將林庭謙雖無緣奪下最佳星銳球員，但她在票選中高居第二名，僅次於221公分的長人余嘉豪。司職得分後衛的林庭謙本季場均能攻下15.8分、4籃板、5.1助攻、2.2抄截，幫助天津先行者闖入季後賽，第一輪將對上排名第五的廣東。

CBA例行賽個人奬項分為兩部分，其中最有價值球員、最佳國際球員、最佳進步球員、最佳星銳球員、本土球員第一陣容、本土球員第二陣容和最佳教練這7個獎項由媒體票選；最佳防守球員、最佳第六人則由20支球隊的總教練投票選出。