PLG／張伯維繼酒駕後又惹議 發文飆罵裁判被罰5000

PLG高雄鋼鐵人前鋒張伯維先前因酒駕遭禁賽一年、扣薪懲處。如今又因疑似不滿判決，在個人IG限時動態辱罵裁判，遭到PLG處以5000元台幣罰款。

張伯維高中時曾獲選亞青國手，大學表現也不俗，畢業轉戰SBL還曾入選明星賽，效力富邦勇士5個球季，並在去年七月被PLG聯盟高雄鋼鐵人簽下，被球團視為力捧的中生代球星，不料剛簽約新球隊就惹出酒駕爭議。除了遭球團禁賽一年並扣薪水3分之2外，PLG聯盟也開罰50萬元罰款以及至少300小時的公益勞動服務。

如今又因不當發言導致形象再次重創，張伯維在3月27日攻城獅對戰鋼鐵人賽後，在IG限動寫下，「哇草這裁判，唉唷我去#¥&*$¥£*，這是操作吧哇草」，引起外界譁然。

而依聯盟賽事章程第四章聯盟球員行為準則第25.1條「球員不得公然批評、侮辱其他球員、裁判、聯盟相關人員或一般社會大眾。違反上述規定者，得處罰款最高新臺幣拾萬元整。」PLG官方最後對他開罰5000元。