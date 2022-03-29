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T1聯盟／雲豹打造「紳士之力」 主題周送球迷帥氣西裝

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
桃園雲豹本周將在主場舉行「紳士之力」主題活動。圖／桃園雲豹提供
桃園雲豹本周將在主場舉行「紳士之力」主題活動。圖／桃園雲豹提供

T1聯盟桃園雲豹4月2、3日將在主場分別對決新北中信特攻、台中葳格太陽進行二連戰，球團規劃「紳士之力」主題活動，除有中場趣味打領帶PK賽外，更有「最帥氣紳士」投票活動，球迷有機會獲得由G2000所提供的時尚經典西套裝。

雲豹近期在主場氣勢如虹拿下3連勝，本周將再度回到大本營要力拚主場4連勝，球團趁勢推出「紳士之力」主題周，只要球迷這2戰穿著西裝外套、西裝背心、西裝褲、紳士帽、領帶等西裝相關服飾進場，並於球賽現場自拍打卡，公開上傳至個人社群平台，並標註「桃園雲豹」、「G2000紳士之力」，就可憑打卡內容及門票至現場商品部兌換豹頭紳士徽章乙枚，每日限量50組。

而在2場中場，球團更將舉辦趣味的打領帶PK賽，看誰能打得又快又好，贏家就可獲得G2000所提供的西裝一套；另外，無論是現場進場觀眾，或是4月2日由官方社群發文起，至4月4日中午12點為止，透過雲豹官方臉書、IG，皆可參加最帥氣紳士投票活動，票選自己心目中最帥氣的球員，同樣都有機會獲得G2000提供的時尚經典西套裝乙套，活動詳情請至官方粉絲團查詢。

目前桃園雲豹主場賽事門票熱賣中，球迷可於雲豹指定合作店家購票，除享有「豹哥應援區」票價8折優惠外，更加碼贈送價值100元的「集中壢亮抵用券」，球迷可於所有雲豹合作店家消費時使用。

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