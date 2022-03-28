PLG／表現不如上季 成力煥坦然面對

PLG第一個球季，「新竹球王」成力煥入選年度最佳第一隊和年度防守第一隊，但PLG第二年改披福爾摩沙台新夢想家戰袍，各項數據都不如去年，他承認表現的確不如上季，但也正視這些狀況，希望季末到季後賽能有更好表現。

34歲的成力煥上季效力新竹攻城獅，出賽24場繳出場均13.3分、4.1籃板、2.3助攻成績單，平均上場29分鐘；本季轉戰夢想家，他目前16場比賽仍有22分鐘上場時間，但場均6.2分、2.3籃板和1.1助攻，各項數據都下降。

今天出席110學年HBL乙級決賽記者會的成力煥坦言，本季表現不如去年，他也不避諱談到自己狀況，「籃球就是這樣，很多心碎時刻，我還在努力，持續去做，希望賽季末端或是季後賽，可以表現更好。」

他坦然說，做不好就承認，再看如何修正，「已經打了十幾場，用磨合不好當藉口就是藉口了，看怎麼改變自己，去配合既定體系。」

表現雖不如去年亮眼，乙級選手出身的成力煥仍是「素人」打出一片天的指標球星之一，他笑說過去乙級球員的指標人物就是台北富邦勇士隊的蔡文誠，自己也以蔡文誠為方向，「他可以做那麼好，我如果努力，也可以那麼好，現在也持續努力。」