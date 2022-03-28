HBL／乙級決賽開戰 成力煥鼓勵逐夢

HBL甲級決賽月初小巨蛋熱鬧落幕，乙級決賽明天起在台北體育館接棒登場，3位出身乙級的學長成力煥、吳曉謹和蘇士軒今天特別為乙級決賽記者會站台，鼓勵年輕選手們勇敢逐夢，就像今年口號「勇不放棄」。

「新竹球王」成力煥來自新竹高中，大學畢業自交通大學材料系，再進入清華大學工程與系統科學系材料組研究所，經過「家庭革命」才走上自己愛的籃球路。他笑說現在小球員遠比過去的自己幸福，畢竟大環境成長看得見，「現在球員可以勇敢去爭取，不用去革命，像我就放棄了很多東西，可以說放棄本來的人生。」

若按照既有期待的人生規劃，成力煥研究所後可能會成為工程師，但他選擇了籃球，「我放棄一個人生，走不同路。」他認為當時選擇籃球的勇氣比現在球員更大，但也是讓父母看見自己對籃球的執著，近幾年也打出些成績，讓雙親能感到比較欣慰。

目前效力T1聯盟高雄全家海神隊的吳曉謹，就讀花蓮高中才接觸籃球，他坦言當初根本沒想過會成為職業球員，憑藉的就是對籃球的一股熱愛，他勉勵現在的小球員，「機會很多，自己爭取，做了才會知道結果。」

HBL乙級決賽男、女各8支隊伍角逐金盃，男子組包括北部代表振聲高中、建國中學、成德高中和慧燈高中，南部代表高師附中、台中家商、善化高中和台中一中，其中兩所台中學校都是首闖8強；女子組的北部代表有挑戰3連霸的新竹高商、桃園陽明高中、永春高中和能仁家商，南部代表台南高商、屏東高工、小港高中和龍津高中。