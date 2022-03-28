PLG／防守大鎖回歸！林金榜加入領航猿

上周才進行教練團調整的桃園領航猿隊，今天再宣布，昔日璞園籃球隊防守「大鎖」林金榜將披領航猿戰袍，重返球場，他也已向球隊報到，盼幫助球隊前進季後賽。

現年36歲的林金榜，以強悍的防守功力著稱，是璞園於SBL時期的主要功臣，也是璞園勇奪5冠的重要班底；上個SBL賽季，林金榜在璞園幫助球隊帶領年輕球員拚戰，成為球隊不可或缺的安定力量，領航猿球團期許他的加入，能傳承場上經驗，持續帶領年輕球員成長，一同拿下每場勝利。

林金榜是2007年SBL選秀加盟璞園，首年即以能切能投、攻守兩端俱佳的好表現，高票獲選年度新人王；他共為璞園拚戰14年，去年賽季出賽34場，逢球隊換血之際，依舊帶領年輕球員持續成長，個人也繳出場均8分、3.3籃板、1.7助攻、1抄截成績單。

如今改披領航猿戰袍重返戰場，林金榜很開心能回到自己熟悉的賽場上，成陣中資歷最深的他說：「場上的表現當然是盡力幫助球隊，協助學弟們無論是訓練或比賽，不放棄的全力以赴，每一場都拿出最好的自己應戰。」

林金榜在球場上的實力與好表現皆已有目共睹，而在平時練球、個人訓練時的高度自我要求和自律，以及在桃園璞園所展現的領導力，帶領年輕球員走出低潮，代理總教練顏行書更是給予高度肯定，也希冀林金榜能成為領航猿的領導核心，凝聚團隊士氣，並傳承其職業態度與璞園精神，成為年輕球員表率。