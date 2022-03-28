PLG／高炮塔加盟 攻城獅第4位洋將布魯斯巫獅就位

昨天南下高雄踢館成功的新竹街口攻城獅球團，今天宣布迎接本季第4位洋將，身高199公分的布魯斯巫獅（Mike Bruesewitz）正式加盟攻城獅，未來將披上31號戰袍出賽。

布魯斯巫獅身高199公分、100公斤，已在包括以色列、挪威、波多黎各、墨西哥等聯賽出賽，上賽季在波多黎各一級職業籃球聯賽場均攻下10.2分、三分球命中率4成4。

攻城獅目前團隊三分命中率僅2成8，在PLG聯盟敬陪末座，球團看重布魯斯巫獅過去多年職業生涯皆展現穩定外線命中率，甚至有多個球季繳出破4成的三分命中率成績單，期盼他的加盟能讓攻城獅提升外線威脅性，進而釋放禁區攻擊的空間。

布魯斯巫獅擁有優異外線，他透露說，平常都透過彈電子琴維持投籃手感，球團也特別於防疫飯店為他備妥電子琴與戰術演練影片，盼能幫助他儘速融入團隊。

攻城獅總教練林冠綸總認為，布魯斯巫獅擁有豐富場上經驗，且對比賽解讀的能力很好，能為攻城獅帶來不一樣的化學變化；布魯斯巫獅也說：「這是我第一次到東亞打球，非常期待可以趕快體驗亞洲文化，也很興奮可以加入攻城獅隊，接下來要用自己的武器外線幫助球隊穩固季後賽席次！」