NCAA／巴柯特雙20北卡闖4強 聖伯多祿奇蹟之旅告終

NCAA男籃傳統強權北卡羅來納大學今天在巴柯特斬獲20分、22籃板的「雙20」成績帶領下，以69比49大勝聖伯多祿大學闖進4強，也讓聖伯多祿一路過關斬將的奇蹟之旅就此告終。

全美大學體育聯盟（NCAA）的這場「菁英8強」賽事，球迷關注的焦點在接連扳倒東區第2種子的超級名門肯塔基大學（University of Kentucky）、第7種子莫瑞州立大學（Murray State University）、第3種子普度大學（Purdue University）的聖伯多祿大學（Saint Peter's University）能否持續「灰姑娘傳奇」，再擊敗第8種子的傳統名校北卡羅來納大學（University of North Carolina）。

但北卡沒有給聖伯多祿太多機會，開賽打出9比0開局，並在曼尼克（Brady Manek）跳投進球後，以17比7首度領先達兩位數。之後北卡持續把領先加大，在巴柯特（Armando Bacot）上籃得手後，北卡34比13領先達21分。

上半場讀秒階段，聖伯多祿的魯柏特（Clarence Rupert）切入上籃拿下分數，半場打完北卡還是以38比19領先19分之多。

下半場聖伯多祿力圖振作，表現和北卡不相上下，但上半場落後太多，讓他們無力扭轉戰局，最後讓北卡以20分之差輕鬆拿下勝利。

此役贏球，北卡闖進隊史第21次「最終4強」，接下來將卯上NCAA傳奇教頭「K教練」薛夏夫斯基（Mike Krzyzewski）率領的杜克大學（Duke University）。

北卡與杜克之戰，將是「最終4強」的首場比賽，而兩校相距僅11英里（約17.7公里），讓這場比賽更具張力。

K教練將在這個球季結束後退休，這自然是大家關注的焦點，但聖伯多祿的「灰姑娘傳奇」也成為最吸睛的比賽。位於新澤西（New Jersey）澤西市（Jersey City）的聖伯多祿，他們給籃球隊的總預算是160萬美元，比北卡菜鳥總教練戴維斯（Hubert Davis）的年薪還少40萬美元。

北卡的巴柯特此役攻下全場最高20分，還拉下驚人的22個籃板；曼尼克也貢獻了19分、8籃板，勒夫（Caleb Love）也有14分進帳。

聖伯多祿今天僅兩人得分達兩位數，板凳出發的德拉米（Fousseyni Drame）攻下全隊最高12分，另抓下全隊最多7個籃板；恩德夫（KC Ndefo）獲得10分，同樣抓到7個籃板。

北卡今天的整體投籃命中率達4成1，優於聖伯多祿的3成，抓下49個籃板，比聖伯多祿的33個多，14個進攻籃板更是比聖伯多祿的7個多了1倍。

NCAA每年3月至4月進行的單淘汰制賽事，由於受到極大關注，且大部分比賽都在3月進行，因此被稱做「三月瘋」（March Madness）。

參賽球隊經過激烈比拚，陸續產生「甜蜜16強」（Sweet Sixteen）、「菁英8強」（Elite Eight）、「最終4強」（Final Four）的過程扣人心弦，冠軍賽當天連美國職籃（NBA）都會暫停比賽，其受重視的程度可見一斑。