籃球／名人堂專題講座梁嘉音東華大學開講 UBA台師大女籃教頭分享如何帶兵帶心經驗
由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，今(26日)上午10時在花蓮國立東華大學，邀請連兩年帶領台師大女籃隊獲得大專籃球聯賽(UBA)公開一級亞軍的教頭梁嘉音來開講，目前身為台師大運動競技系助理教授的她，一開始就特別提及眾人最關心，在今年決賽失利，最後兩罰不進的球員陳雅彤，如今她怎麼了？
東華大學校長趙涵捷相當支持這次的活動，開講前邀請東華大學體育中心楊昌斌主任代表學校，做開場致辭。
現年40餘歲的梁嘉音，出身於中華電信女籃隊，曾入選亞青國手，褪下戰袍取得博士學位轉往教學及教練職務發展，曾帶領台師大女籃於2012年至2014年完成三連后霸業。今年UBA女籃決賽台師大對決世新大學，自校球員陳雅彤最後兩罰不進，導致台師大以一分飲恨。梁嘉音特別說明，在那之後，她安慰陳雅彤輸球並非她一人責任，包括三分球失準、未能守住世新的三分打，這些都是輸球因素，讓年輕球員走出失敗陰影。
梁嘉音提及自己的籃球人生，是從國小一名田徑選手，到國中才接受籃球啟蒙，後來走向女籃生涯之路，同時也努力向學不斷攻讀博士學位，除了籃球在學術領域也有所成。
梁嘉音現場演說之外，台灣籃球名人堂協會將陳列剪報、刊物、雜誌，以及過去台灣籃球文物，現場遵守防疫規定，全部演說內容均在體育署進行MOE直播。直播網址：https://www.youtube.com/watch?v=cFxm2ONSSIc
明星女籃國手覃素莉將於4月22日在國立體大登場進行最後一場講座。
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