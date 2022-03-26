快訊

獨／有夠扯！原水站竟遭棄置廢棄物 209萬人恐喝垃圾水

陸官方證實 東航失事班機132人全數罹難

NCAA／三月瘋上演灰姑娘傳奇 聖伯多祿大學晉8強

中央社 / 費城25日綜合外電報導

全美大學體育聯盟（NCAA）男籃甜蜜16強（Sweet Sixteen）今晚上演灰姑娘傳奇，籍籍無名的第15種子聖伯多祿大學以67比64險勝第3種子籃球名校普度大學，晉級菁英8強，朝著4強邁進。

每年帶來約十億美元收入的NCAA籃球賽，是美國電視轉播的重要體育賽事之一，不僅可看到美國職籃NBA明日之星，預測哪隊奪得男籃賽冠軍更是美國一大傳統。

NCAA錦標賽每年3月至4月舉行，實行單淘汰制，2011年起參賽球隊擴增至68隊。由於大部分比賽都在3月進行，因此俗稱三月瘋（March Madness）。

聖伯多祿大學（Saint Peter's University）男籃隊本季戰績22勝11敗，是首支晉級菁英8強（Elite Eight）的第15種子球隊，在本屆NCAA已多次爆冷擊敗對手，普度大學（Purdue University）男籃隊是最新一支。

在此之前，聖伯多祿大學在第1輪撂倒東區第2種子、超級名門肯塔基大學（University of Kentucky），第2輪又扳倒第7種子莫瑞州立大學（Murray StateUniversity）。

聖伯多祿大學27日將在東區決賽對上第8種子、傳統男籃強權北卡羅來納大學（University of NorthCarolina）。

全場比賽雙方戰況十分膠著，共有15次交換領先位置。普度大學球員較高大，運動能力也較強，因此在內線占盡優勢，但聖伯多祿大學仍找到贏球方式。

在比賽尾聲，聖伯多祿大學班克斯三世（DarylBanks III）轉身跳投破網，追成57比57平手，之後又在終場前2分17秒切入上籃得手，助球隊59比57超前。

普度大學艾維（Jaden Ivey）在終場前8秒投進NBA距離的三分彈，將比分拉近至64比65，僅落後1分，但對手隨後兩罰俱中，穩住勝局。

班克斯三世本場拿下14分，是聖伯多祿大學得分最多的球員，魯柏特（Clarence Rupert）及埃伯特分別貢獻11分及10分。

NCAA NBA

延伸閱讀

NBA／7人得分雙位數 火箭主場碾壓拓荒者

大學教授辦高中營隊 教育部令需迴避二階甄選試務

NBA／馬刺轟進19記三分球 客場大勝拓荒者

最多9天！各大學春假排名出爐 只放4天學生哀怨「想轉學」

相關新聞

PLG／又是神仙打架！ 楊敬敏關鍵三分球力壓林志傑末節16分

7連勝的台北富邦勇士隊，今天作客新北國王隊主場在前三節打完還落後的情況下，雖然第四節一度靠著「野獸」林志傑的「四分打」追...

PLG／陳又瑋6三分球、29分創新高 感謝周儀翔吸引防守

高雄鋼鐵人隊在今天出戰台新夢想家隊的比賽中，從板凳出發的陳又瑋投進6顆三分球拿下29分，雙雙創下個人職業生涯新高，成為鋼...

PLG／首秀11分自認狀態只到6成 周儀翔：還是會很喘

相隔5年重返國內籃壇的周儀翔，今天在新東家高雄鋼鐵人隊主場鳳山體育館進行加盟首秀，儘管前三節他只靠著罰球拿下3分，但第四...

PLG／周儀翔末節飆8分 鋼鐵人退夢想家止8連敗

PLG高雄鋼鐵人隊在今天迎接旅外球星周儀翔的加盟首秀，儘管在前三節僅靠著罰球拿下3分，但第四節他遠投近切進帳個人11分中...

T1聯盟／德古拉首秀19分、10籃板 台啤英熊退海神止敗

近況不佳的台啤英熊隊，今天在作客高雄全家海神隊的比賽中，儘管上半場就傷了洋將蓋樂威（Ramon Galloway），不過...

PLG／鋼鐵人今迎周儀翔加盟首秀 預估上座率逾9成

PLG高雄鋼鐵人今天將在主場鳳山體育館迎接旅外球星周儀翔歸國首秀，而今天鋼鐵人主場也增設不少周儀翔宣傳視覺看板，以及日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。