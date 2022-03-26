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SBL／蓮恩28分13籃板 台銀再勝台啤拉對戰3連勝

中央社 / 台北26日電
台銀洋將蓮恩。 聯合報系記者曾思儒／攝影
台銀洋將蓮恩。 聯合報系記者曾思儒／攝影

SBL台灣銀行今天靠著洋將蓮恩拿下全場最高的28分、13籃板，率領球隊以88比71擊敗台灣啤酒，取得對戰3連勝，同時也逼得對手吞下本季的第5敗。

超級籃球聯賽（SBL）今天在板橋體育館進行「雙重戰」，首役先由高雄九太科技以95比83擊敗桃園璞園建築，晚間再由聯盟排名第1的台灣啤酒，硬碰老二台灣銀行。

賽前台啤以16勝4負高掛聯盟排頭，且本季4敗裡面就有3敗出自台銀之手，沒想到今天台啤依舊沒能擺脫剋星，吞下雙方6次交手的第4敗。

台銀洋將蓮恩（Ishmael Lane）今天效率奇高，全場累積14投12中，外帶3罰俱中，攻下最高的28分，他表示，台啤是聯盟頭號種子，他們知道今天會是一場艱苦的比賽，所以他們得全神貫注，才有機會拿下勝利。

事實上台啤今天有個好的開始，開局靠著對手還沒站穩腳步，他們先拉出一波8比0攻勢，不過台銀當機立斷喊出暫停，球員也很快回穩，首節打完反以20比16後來居上。

第2節台啤命中率下滑，單節全隊累計18投僅中6，拿下4節最低的13分，台銀則乘勝追擊，也讓台啤上半場打完，以29比39陷入雙位數落後。

掌握節奏的台銀一路領先，第4節最後4分52秒，蓮恩在籃下放進2分，幫助球隊以80比60取得大幅領先優勢，提前奠定勝基，台銀終場以17分之差收下對戰的3連勝。

台啤 SBL 璞園

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