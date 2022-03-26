T1聯盟／德古拉首秀19分、10籃板 台啤英熊退海神止敗

近況不佳的台啤英熊隊，今天在作客高雄全家海神隊的比賽中，儘管上半場就傷了洋將蓋樂威（Ramon Galloway），不過新洋將德古拉（Samuel Deguara）首度出賽就在攻守兩端有效牽制海神庫薩斯（Mindaugas Kupsas），加上英熊在進攻端多點開花的攻勢，最終就以99：92終止2連敗。

英熊洋將蓋樂威於第一節高效表現獲得13分後，於一記跳投後不慎踩到對手洋將霍爾（Ferrakohn Hall），造成腳部扭傷退場，詳細需待醫生檢查後得知。雖折損一名主力得分洋將，但英熊本土、外援裡應外合，本場比賽共5人得分上雙，包含隊長蔣淯安14分、鋒線李啓瑋23分及士東18分，分別開火穩定戰局，防守端也有本土周伯勳以及出征中華隊後首度歸位的范士恩分擔禁區壓力。

英熊近期不斷補強外援戰力並快速進行磨合，新洋將德古拉今天初次上場，最終拿下19分、10籃板，以及高達81％罰球命中率的優異表現，賽後德古拉表示：「目前和隊友的相處都非常融洽，對自己今天的表現還算滿意，希望能越來越好。」

賽後總教練楊志豪表示：「德古拉對我們戰力有相當大的幫助。在禁區牽制、籃板球鞏固以及幫助外圍射手製造機會方面都做得非常好。」

李啓瑋表示：「我們今天有做到教練特別交代防守端必須要將分數壓低，效果不錯讓對手僅獲得92分。今天球的流動也非常順暢，相信我們已經找到贏球的方式，之後會做得更好。」