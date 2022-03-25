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全國小學籃球賽／全校43人 苗縣東河奪小校組隊史首冠

聯合報 / 記者黃顯祐／即時報導
東河國小勇奪2022全國小學錦標賽小校組「冠軍」。圖／中華國民小學體育總會提供
東河國小勇奪2022全國小學錦標賽小校組「冠軍」。圖／中華國民小學體育總會提供

2022全國小學籃球錦標賽小校組，苗縣東河國小今天一日三戰頂過壓力，先後擊敗政大實小、金門金沙國小，接著冠軍賽對上東線大武國小，最終以43：22勝出，勇奪隊史首冠。

今天八強東河先以50：39擊敗政大實小，接著四強戰對上擁有擁有180公分長人的金沙國小，成功挺住對手末節追分壓力，終場47：43獲勝。晚間冠軍賽東河一路維持領先優勢，第三節將分差拉開至兩位數奠定勝基，東河女隊長高子喬場均攻下10分，堪稱奪冠功臣之一，她與根梓芸、根昱晟、夏浚嵐和風岳希榮獲「最佳球員」。

去年東河奪得2021全國小學籃球菁英盃冠軍，今年再度於全國小學籃球錦標賽小校組捧起首冠，教練葉致良也獲得「最佳教練」殊榮，他表示，「我們孩子很有天分，我們陣容其實不輸甲組，球員們的努力，讓人感動。」

全國小學籃球錦標賽小校組為12班以下學校組別，目的是提供偏鄉學校舞台，讓偏鄉孩童都能共襄盛舉追逐籃球夢。東河國小位於苗栗縣南庄鄉東河村的瓦祿部落，開到市區頭份車程約1小時，離最近的便利商店開車也要10分鐘，全校只有43人，而超過半數的學生參加籃球隊。

儘管學校資源不如市區學校來得多，但東河小將們在場上展現的自信一點也不輸別人，遇到甲組球隊也絲毫不害怕，葉致良接下教練後，每年都會將以籃球為志向的孩子送到國中甲組球隊，繼續籃球路。

東河籃球隊屬於社團性質，葉致良強調因材施教，並秉持開心打球的執教理念，「在練球時，我會嚴格要求選手，但比賽中我不會罵孩子，當作是一堂體育課，讓每位球員都能享受籃球的樂趣。」

葉致良表示，希望這群孩子以球會友，並藉籃球運動找到自信心，「往往偏鄉孩子在學習上沒那麼有信心，其他領域課程成績沒有別人好，但藉籃球找到舞台、成就感，把信心帶入到學業中，知道自己並不比別人差。」

全國小學籃球錦標賽，提供偏鄉地區有競爭的舞台，葉致良感謝主辦單位用心，讓偏鄉孩子可以累積比賽經驗。由於東河平時少有機會到外地比賽，葉致良特別叮嚀孩子要抱著感恩的心，「現在他們身上穿著好看的球衣，有錢來到台北參賽，要懂得感恩，感謝過去的學長、姐的努力。」

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