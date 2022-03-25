PLG／領航猿換帥後首勝攻城獅 顏行書：把球迷打回來

代理總教練顏行書執掌兵符的首場比賽，桃園領航猿就在作客新竹街口攻城獅主場的比賽中與對手一路拉鋸，在全隊上場12人、10人有得分紀錄下，最終領航猿就以97：89本季首度擊敗攻城獅，也將兩隊勝場差距縮小到2.5場。

領航猿在開季前16場比賽僅拿下5勝後，總教練鄭志龍因為球隊戰績不佳自行請辭，並在今宣布由第一助理教練顏行書接任代理總教練，而顏行書執掌兵符的首場比賽，領航猿就碰上本季前三度交手都輸球，且平均輸分多達23分的攻城獅。

不過今天領航猿除了雙洋將羅賓森（Devin Robinson）、喬丹（Jordan Tolbert）依舊維持穩定供輸外，本土球員也展現多點開花的攻勢，在首節先是陳昱瑞投進半場出手的壓哨三分球，幫助領航猿在首節打完追到25：25平手。

接下來兩節雙方裡來我往，領航猿盧峻翔則是在第三節挺身而出單節進帳7分，搭配上李家慷、陳昱瑞在第四節出也加入進攻行列，帶領領航猿打出一波15：0的攻勢，反觀攻城獅下半場攻勢仍是圍繞在雙洋將辛巴（Sim Bhullar）、法獅（Nick Faust）身上，第三節本土球員僅有田浩和李家瑞拿下5分，讓領航猿一度取得12分領先。

第四節前段攻城獅依舊未擺脫低迷手感，前4分鐘僅有辛巴靠著罰球拿下2分，讓領航猿一度取得14分領先，不過陳堅恩、李家瑞、法獅關鍵時刻連得8分，讓雙方回到6分差距，只可惜接下來幾次出手都未能再命中，最終領航猿就以97：89拿下勝利。

領航猿本場比賽12名球員上場、10人有得分紀錄，拿下97分則是追平球隊本季第3高，其中羅賓森、喬丹分別貢獻23分、15籃板與25分、16籃板外，陳昱瑞、盧峻翔也有雙位數得分，至於陳冠全、施顏宗、溫立煌等人在防守端上也力扛攻城獅雙洋將，成為領航猿終止3連敗關鍵。

對於執教首戰就帶領球隊本季首度擊敗攻城獅，領航猿代理總教練顏行書賽後說：「我們希望把璞園文化，從防守做起，團隊不放棄，這些文化和精神延伸，每個人不計較場上出手或數據，以團隊勝利為主，這是我交代給球員的，也希望把老闆李忠恕董事長交代的，把球迷打回來，這是我們接下來每一場都會做的，48分鐘的拚戰。」