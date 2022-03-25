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T1聯盟／海神前進國中強權七賢 校友余純安分享籃球路

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
海神隊長余純安為七賢國中校友。圖／高雄全家海神提供
海神隊長余純安為七賢國中校友。圖／高雄全家海神提供

T1聯盟高雄全家海神職業籃球隊校園巡迴，昨天前進南部籃球強權高雄市立七賢國民中學，受到近500名師生熱烈歡迎，海神隊隊長、七賢國中校友余純安以及于煥亞、吳怡斌，與在場師生進行遊戲、Q&A互動，分享籃球心路歷程，期勉同學面對挫折勇往直前，攜手七賢國中一起為高雄在地籃球努力。

七賢國中籃球隊成立歷史悠久，自民國59年創立至今已超過50載，於JHBL國中籃球聯賽成績斐然，女籃七度封后，男籃高舉三冠，是培育國內籃球人才的重要搖籃。海神隊球員發展顧問謝玉娟也曾在七賢國中執教，近年建立義守、三民、七賢「一三七」體系，持續為南部基層籃球耕耘。

余純安代表致贈全隊簽名球予七賢國中校長羅振宏，校長羅振宏歡迎高雄全家海神隊的到來，更透露自己曾任余純安的英文老師，樂見七賢國中校友在國內籃壇發光發熱。

高雄全家海神職業籃球隊校園巡迴前進南部籃球強權高雄市立七賢國民中學。圖／高雄全家海神提供
高雄全家海神職業籃球隊校園巡迴前進南部籃球強權高雄市立七賢國民中學。圖／高雄全家海神提供

畢業自義守大學、來自「一三七」體系的吳怡斌，與同學暢談乙組到甲組之路，以及「小娟姊」謝玉娟對他籃球路上的啟蒙。

T1聯盟本土第一射手于煥亞，則提到射手必備的心理素質。日前才突破生涯千分大關的余純安，以自身例子勉勵同學：「只要扎穩根基，累積實力，獲得的可能遠比預期的還多。」

海神 T1聯盟

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