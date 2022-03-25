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籃球／名人堂專題講座梁嘉音周六開講 UBA台師大女籃教頭分享精采籃球人生

聯合新聞網 / 綜合報導
梁嘉音教練周六開講。 台灣籃球名人堂協會提供
梁嘉音教練周六開講。 台灣籃球名人堂協會提供

由台灣籃球名人堂協會舉辦的「名人專題系列講座」，3月26日上午10時在花蓮國立東華大學，邀請連兩年帶領台師大女籃隊獲得大專籃球聯賽(UBA)公開一級亞軍的教頭梁嘉音前來開講，目前身為台師大運動競技系助理教授的她，不僅教學相長帶領球隊打下佳績，同時也多次任瓊斯盃國家隊教練也領軍過中華電信女籃隊，由她來分享個人不平凡的籃球經歷。

結束去年吳永仁、張嗣漢、周俊三、許智超4場「名人專題系列講座」，今年講座列車再度開啟，陸續在宜蘭佛光大學由邱宗志開講、國立台北教育大學東方介德出馬，與學子互動佳評如潮，如今由最近熱門UBA決賽隊伍台師大梁嘉音開講。

現年40餘歲的梁嘉音，出身於中華電信女籃隊，曾入選亞青國手，褪下戰袍取得博士學位轉往教學及教練職務發展，帶領台師大女籃於2012年至2014年完成三連后霸業，並4次 (2009、2011、2013、2017) 獲選擔任世大運國家代表隊教練，以及數次當任國家二隊教練乙職，成績斐然，尤其2011與2011年深圳和2017台北世大運，中華女籃隊分獲亞軍和季軍佳績，與世界籃球列強匹敵。

梁嘉音現場演說之外，台灣籃球名人堂協會將陳列剪報、刊物、雜誌，以及過去台灣籃球文物，現場遵守防疫規定，全部演說內容均在體育署進行MOE直播

明星女籃國手覃素莉在國立體大登場進行最後一場講座，值得期待。

台師大 世大運 佛光大學 直播

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