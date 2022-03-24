WSBL／主題日攜手流浪動物之家 劉昕妤愛貓入鏡

第17屆WSBL將於4月16日與17日迎來台灣電力的「電力爆擊」與中華電信的「電信玩童」主題日，即日起開放線上報名，完成報名並符合主題日指定任務即可獲得限量球員卡及參與賽後簽名活動的資格，歡迎球迷一同參與主題日、關注公益議題。

台電女籃與流浪動物之家基金會一起攜手合作「電力爆擊」主題日，宣導人與動物和諧相處的生命宏觀，改善大眾對流浪動物的困擾印象，基金會服務項目除了急難救援、治療節育、保育收養之外，也提倡不隨意棄養、愛心認養，用一己之力幫助流浪動物。

台電女籃也有不少隊員家中飼養可愛的寵物，中鋒劉昕妤說：「貓跟狗我都很喜歡，路上遇到親人的流浪貓狗都會摸摸她們，也希望透過主題日跟大家說我們養他們可能只有幾十年但對他們來說是一輩子，所以養之前要三思然後不要隨意棄養，請愛他們一輩子！」

當天劉昕妤也帶著自己養的兩隻貓咪一同拍攝主題日海報，讓台電女孩與毛小孩們爆擊球迷的心臟。

電信女籃和台灣玩具圖書館協會合作，協會作為資源連結平台，從環保及教育出發，透過回收二手玩具、發揮教保專業、整合志願服務，致力於資源再利用、關懷弱勢、散佈歡笑。

電信中鋒黃湘婷分享說：「每周最後一個練球日我們都會玩logo shot的遊戲，希望透過遊戲抒壓，也可以讓團隊氣氛更好，但有些沒有玩伴的孩童，玩具就能帶給他們幸福。」

「電信玩童」主題日4月17日登場，邀請大家一起回收玩具讓愛延續，將二手玩具送到偏鄉或海外等社福團體，讓玩具在需要的孩童手上展開新的生命。