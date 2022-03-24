快訊

高雄化工廠爆群聚…今本土增15例 境外124例再創新高　

謝龍介頻出招迫朱立倫讓步 獲台南提名能孤鳥變母雞？

T1聯盟／反賭反毒反暴力 聯盟聘檢察官擔任顧問

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
聯盟會長錢薇娟（右）昨晚手將聘書送給檢察官蔡麗清。圖／T1聯盟提供
聯盟會長錢薇娟（右）昨晚手將聘書送給檢察官蔡麗清。圖／T1聯盟提供

國內職籃T1聯盟去年5月成立，一直以致力打造健全的台灣職業籃球聯盟為目標，為了宣誓反賭、反毒、反暴力決心，聯盟首開先例和台灣高等檢察署合作，聘請檢察官蔡麗清擔任聯盟常駐「法治教育顧問」，聯盟會長錢薇娟昨晚親手將聘書送給檢察官蔡麗清，未來雙方將共同推動各項法治宣導。

面對台灣職籃史上首次有檢察官進駐聯盟，聯盟會長錢薇娟說：「一個健全的職籃聯盟絕對要與賭博、毒品、暴力完全切割，檢察官的進駐，代表聯盟的決心，期望未來透過一系列的法治宣導，聯盟裡的所有人員無論場上、場下都能奉公守法，做好球迷的榜樣。」

聯盟首位法治教育顧問蔡麗清現任台灣高等檢察署檢察官，曾偵辦過多起毒品案件及職業運動簽賭案件，也曾擔任職棒反賭聯絡窗口，長期參與反賭的宣導及防制，對於毒品、簽賭案件偵辦及法規非常熟稔，也十分支持本土職業運動發展。

「很高興能和T1聯盟合作，希望未來我們的法治單位能和聯盟有更多交流，也期望藉由聯盟的影響力，向更多人宣達法治的觀念。」蔡麗清說說。

隨著檢察官進駐聯盟，聯盟未來將會推動一系列對內及對外的法治宣導活動，除了一方面在聯盟內部舉辦法治講習，讓球員們更加明瞭如何遠離賭博、毒品的誘惑，也會透過聯盟球星們參與各種維法事務，讓更多人對於各種法治觀念有更進一步的瞭解。

錢薇娟 T1聯盟

延伸閱讀

天王老爸全都來探班了！徐乃麟當眾下戰帖單挑女狀元

學長姐回鍋「全明星」有譜！製作單位鬆口透玄機

連徐展元都為他傷勢發聲！吳霏認了「自己去踩別人腳」

雷／紅隊為鉛球開戰裁判！「全明星3」粉專遭網友怒灌

相關新聞

WSBL／主題日攜手流浪動物之家 劉昕妤愛貓入鏡

第17屆WSBL將於4月16日與17日迎來台灣電力的「電力爆擊」與中華電信的「電信玩童」主題日，即日起開放線上報名，完成...

T1聯盟／反賭反毒反暴力 聯盟聘檢察官擔任顧問

國內職籃T1聯盟去年5月成立，一直以致力打造健全的台灣職業籃球聯盟為目標，為了宣誓反賭、反毒、反暴力決心，聯盟首開先例和...

PLG／周儀翔加入 鋼鐵人組裝完成

拿過兩屆SBL年度MVP的籃壇好手周儀翔，2017年赴陸挑戰CBA，今年返台成為PLG新軍高雄鋼鐵人隊成員，昨天正式拿到...

籃球「三月瘋」不間斷！ 全國小學籃球錦標賽點燃戰火

「2022全國小學籃球錦標賽」今在北新國小舉行開幕典禮，新北市副市長謝政達、大會主席劉哲彰、青年發展基金會董事長連勝文、...

PLG／領航猿戰績不佳 總教練鄭志龍請辭

桃園領航猿今天宣布教練團異動，總教練「籃球博士」鄭志龍因球隊戰績不佳自行請辭，球團積極未留但鄭志龍辭意堅決，球團將盡快安...

影／周儀翔加盟高雄鋼鐵人 26日主場首亮相

在大陸CBA闖蕩五個賽季的周儀翔，今天正式加盟P.LEAGUE+高雄鋼鐵人籃球隊，周儀翔表示，能回到家鄉打球，感覺特別溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。