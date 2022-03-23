籃球「三月瘋」不間斷！ 全國小學籃球錦標賽點燃戰火

「2022全國小學籃球錦標賽」今在北新國小舉行開幕典禮，新北市副市長謝政達、大會主席劉哲彰、青年發展基金會董事長連勝文、立委林奕華等人也出席，盼給國小籃球隊員支持。典禮上除精彩賽事，也安排表演及明星車輪戰，讓現場歡樂氣氛不斷，為錦標賽完美開場。

中華民國國民小學體育總會表示，隨著台灣籃壇發展越來越成長、茁壯，這些年可以看見不管是縣市政府或是各個民間單位，大家都有錢出錢、有力出力，藉由向下深耕基層，努力培養更多小孩子對運動持續充滿熱情。

連勝文表示，希望大家一起再努力，讓更多外縣市的小朋友可以共襄盛舉，透過這個比賽可以讓小朋友有一個目標奮鬥；大會主席劉哲彰也說，希望籃球比賽能夠持續有更多推廣。

國小體育總會表示，這次全國錦標賽為期六天，將從今日一路打到28日，參戰隊伍更多達227隊也創下歷年新高，本屆賽會開幕後，首場比賽是六年級男子組的甲級賽事，由美國學校對決北市東門，兩隊小球員在場上都打出絕佳的表現，為賽事開幕日的第一天，劃下一個完美的句點。

另外，開幕日除精彩賽事外，主辦單位特別邀請HBL、UBA明星球員，包括史魯齊、「HBL助攻王」孫琦森、宋昕澔、張傑程、吳志楷、劉宥儇、「UBA冠軍賽MVP」王凱裕、「UBA人氣王」游艾喆、「UBA人氣后」陳育緹、許紋瑄、「UBA得分后」陳芷英齊聚一堂，與小球員來場三對三明星車輪戰，由連勝文、史魯齊、游艾喆打頭陣對決小球員。

表演賽中，不只連勝文多次暴扣籃框、王凱裕與史魯齊也加碼演出暴力美學，還有女籃球員陳育緹和陳芷英也都有下場小試身手，讓坐在場邊的小球員看得是大呼過癮，現場氣氛也嗨到最高點。

王凱裕分享，有幾位在防守我的時候都非常認真，希望他們有一天也能像自己一樣站在更高的籃球殿堂，鼓勵他們要持續精進自己、保持熱情；陳育緹也說，希望小球員不管未來會遇到什麼困難，一定要堅持下去，就會站到想要的舞台上。