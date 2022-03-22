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CBA／關門戰陳盈駿追平野獸生涯助攻數 林書豪手感回溫

聯合新聞網 / 綜合報導
CBA第3階段關門戰，「台灣隊長」陳盈駿CBA生涯累積助攻數來到1101次，正式追平「野獸」林志傑並列CBA生涯助攻榜第34位。 新華社
CBA第3階段關門戰，「台灣隊長」陳盈駿CBA生涯累積助攻數來到1101次，正式追平「野獸」林志傑並列CBA生涯助攻榜第34位。 新華社

CBA第3階段關門戰，「台灣隊長」陳盈駿CBA生涯累積助攻數來到1101次，正式追平「野獸」林志傑並列CBA生涯助攻榜第34位，而低迷已久的林書豪也在最後一場大爆發，攻下全場最高21分，外加6籃板、5助攻、5抄截。

CBA例行賽在今日正式告一段落，陳盈駿本季打出生涯年，不但以場均9.2次的助攻數，成為CBA聯盟史上單賽季場均助攻數最高的非外援球員，還在最後一戰寫下個人生涯里程碑，追平林志傑CBA生涯助攻數，以1101次並列第34名，廣州龍獅在陳盈駿的帶領下，以23勝15敗第8名晉級季後賽，首輪即將面對第9的山西猛龍。

另一方面，林書豪在收官戰終於一雪前恥，今天面對寧波開賽不久就連砍2顆三分彈，上場27分鐘攻下21分、6籃板和5助攻，終場率領北京首鋼以118比84大勝，順利以第7名晉級季後賽，首輪的對手是排名第10的吉林東北虎。

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