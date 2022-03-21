T1聯盟／挑戰主場連勝 海神推全家主題周

高雄全家海神隊昨天在洋將庫薩斯最後0.2秒致勝補籃建功，以100：98擊敗新北中信特攻隊，重返主場的兩戰都留下勝利，球團今天宣布本周將推出「全家都海神」全家便利商店主題周，號召球迷一起見證主場4連勝。

「全家都海神」主題周將提供「神隊友」全家自有品牌商品，除開場、中場遊戲到贏球後全方位入場好禮與趣味體驗，同時加碼抽一天各一位獨得指定商品365組，號召所有神隊友巨蛋集結。

在主場2連勝入袋後，海神目前以16勝5負續坐聯盟龍頭，且與聯盟第2的中信特攻拉開到3場勝差，本周將在周六下午3點迎戰台啤英熊，週日下午3點交手台南台鋼獵鷹，尋求延續連勝場次。

呼應主題周，全家也推出球賽相關贈品，兩天賽事只要客隊罰球不進，全家就請球迷吃滿餡麵包；若高雄全家海神隊能在主場切斷客隊勝利希望，全家再加碼請球迷喝油切綠茶；賽後海神還將舉辦球員簽名會，邀請神隊友與高雄全家海神隊全家團圓。