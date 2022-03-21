快訊

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

土耳其無人機在俄烏戰大顯身手 但真能取代傳統戰機？

T1聯盟／多拉摩爾離隊 台啤英熊接手「馬爾他巨獸」

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
台啤更換洋將，多拉摩爾離隊。圖／台啤英熊提供
台啤更換洋將，多拉摩爾離隊。圖／台啤英熊提供

PLG衛冕軍富邦勇士隊今天剛宣佈「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara）離隊，T1聯盟台灣啤酒英熊職業籃球隊馬上公告德古拉加盟，並已於T1聯盟註冊大限前完成手續。

身高230公分的德古拉，本季於PLG出賽7場，繳出場均15.3分、10.4籃板，投籃命中率6成82的成績單，曾有單場30分、20籃板數據。

英熊總教練楊志豪說：「德古拉大家都不陌生，身高230公分的他是台灣史上最高的洋將，優勢就是對籃下進攻有很大的衝擊力、保護籃板，並在被包夾的時候，提供我們陣中外圍射手更多機會。」

台啤英熊迎接德古拉同時，外援多拉摩爾也確定離隊，總經理哈孝遠表示，多拉摩爾是個性非常好的球員，也很願意配合團隊方針，「很感謝他從SBL來T1幫助台啤英熊，祝福他未來一切順利，也期望未來有機會能再見到他。」

德古拉前隊友塞瑟夫也曾效力SBL台灣啤酒籃球隊，他到台啤英熊之前也和塞瑟夫聊過關於隊內的事以及過去的經驗，希望能快速融入團隊。

「過去幾年我在ABL聯賽時與林泰樂所屬隊伍交手多次，很高興能與他當隊友，希望能和他一起幫助球隊贏得更多勝利。」德古拉說。

英熊表示，德古拉將在近期登錄上場，確切時間需待相關文件完成後公佈。

台啤 T1聯盟 富邦勇士 PLG

延伸閱讀

PLG／陣容考量 富邦掰了「馬爾他巨塔」德古拉

T1／台鋼獵鷹本土與外援合作無間 主場氣走台啤

PLG／富邦勇士捐60萬助烏克蘭 塞瑟夫表達感謝

PLG／德古拉22分 富邦勇士輕取領航猿收3連勝

相關新聞

T1聯盟／多拉摩爾離隊 台啤英熊接手「馬爾他巨獸」

PLG衛冕軍富邦勇士隊今天剛宣佈「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara）離隊，T1聯盟台灣啤酒英熊職業籃球隊...

PLG／陣容考量 富邦掰了「馬爾他巨塔」德古拉

PLG衛冕軍台北富邦勇士今天宣布洋將德古拉（Samuel Deguara）離隊，本季剩餘的賽事將註冊辛特力、塞瑟夫和新加...

PLG／6萬球迷熱情支持 台新夢想家台中主場二連勝

P.LEAGUE+職業籃球聯盟賽季持續進行，福爾摩沙台新夢想家19日在台中洲際主場勇奪3月主場首勝，今(20)日出戰高雄...

UBA／艾裕發威 政大男籃2連霸

去年在台北小巨蛋高捧隊史第1座UBA金盃，政治大學昨天在王凱裕、游艾喆「艾裕」連線領軍下，上半場就取得20分領先，最終以...

UBA／3分打逆轉 世新女籃3連霸

讀秒階段還落後2分，世新大學女籃昨天在110學年UBA公開女一級冠軍戰完成戲劇逆轉，後衛李吟娸最後14秒完成逆轉「3分打...

UBA／艾裕連線包4大獎 政大連霸成最大贏家

政治大學今天在110學年富邦人壽UBA公開男一級冠軍戰以74：65力退世新大學，完成2連霸，攻下22分的王凱裕榮膺MVP...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。