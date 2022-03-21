T1聯盟／多拉摩爾離隊 台啤英熊接手「馬爾他巨獸」

PLG衛冕軍富邦勇士隊今天剛宣佈「馬爾他巨獸」德古拉（Samuel Deguara）離隊，T1聯盟台灣啤酒英熊職業籃球隊馬上公告德古拉加盟，並已於T1聯盟註冊大限前完成手續。

身高230公分的德古拉，本季於PLG出賽7場，繳出場均15.3分、10.4籃板，投籃命中率6成82的成績單，曾有單場30分、20籃板數據。

英熊總教練楊志豪說：「德古拉大家都不陌生，身高230公分的他是台灣史上最高的洋將，優勢就是對籃下進攻有很大的衝擊力、保護籃板，並在被包夾的時候，提供我們陣中外圍射手更多機會。」

台啤英熊迎接德古拉同時，外援多拉摩爾也確定離隊，總經理哈孝遠表示，多拉摩爾是個性非常好的球員，也很願意配合團隊方針，「很感謝他從SBL來T1幫助台啤英熊，祝福他未來一切順利，也期望未來有機會能再見到他。」

德古拉前隊友塞瑟夫也曾效力SBL台灣啤酒籃球隊，他到台啤英熊之前也和塞瑟夫聊過關於隊內的事以及過去的經驗，希望能快速融入團隊。

「過去幾年我在ABL聯賽時與林泰樂所屬隊伍交手多次，很高興能與他當隊友，希望能和他一起幫助球隊贏得更多勝利。」德古拉說。

英熊表示，德古拉將在近期登錄上場，確切時間需待相關文件完成後公佈。